Apple telefonların bataryalarını korumak için adım attı. 'Şarj etme beklemede' bildirimi

Apple, iOS 16 ile birlikte iPhone modellerinde ‘şarj etme beklemede’ uyarısını eklediğini açıkladı. iPhone modelleri şarj sırasında fazla ısındığında telefon bu uyarıyı vererek bataryayı korumak adına şarj işlemini askıya aldı. Bildirimi görmezden gelip telefonu kullanmaya ve şarj etmeye devam etmek de bir seçenek olarak yer aldı.

Şarj etme beklemede uyarısı, telefonun güneş altında kalması ya da sıcak bir yerin üzerinde kalması sonucunda ortaya çıkıyor.

Şarj sırasında hâli hazırda ısınan cihazlar, bu gibi dış etmenler nedeniyle daha da fazla ısınıyor.

Şirket, bahsi edilen hata bildirimi konusunda açıklama yapmadı. Konu sadece “iPhone normal sıcaklığa döndüğünde şarj işlemi devam edecek” açıklaması ile sınırlı kaldı.

TELEFONU SOĞUTMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

- Tüm uygulamaları, özellikle de hücre verilerini kullananları durdurun

- Parlaklığı azaltın veya otomatik parlaklığı kullanın

- Düşük Güç Modunu Açın

- iPhone’u uçak moduna alın

- iPhone’u tamamen kapatın