6 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Apple telefonların bataryalarını korumak için adım attı. 'Şarj etme beklemede' bildirimi

Apple telefonların bataryalarını korumak için adım attı. 'Şarj etme beklemede' bildirimi

iPhone modellerinde ‘şarj etme beklemede’ uyarısını ekledi. iPhone modelleri şarj sırasında fazla ısındığında telefon bu uyarıyı vererek bataryayı korumak adına şarj işlemini askıya alacak.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 10:58
Takip Et

iPhone'lardaki 'şarj etme beklemede' bildirimi nedir

Apple telefonların bataryalarını korumak için adım attı. 'Şarj etme beklemede' bildirimi
+
Aa
-

Apple, iOS 16 ile birlikte iPhone modellerinde ‘şarj etme beklemede’ uyarısını eklediğini açıkladı. iPhone modelleri şarj sırasında fazla ısındığında telefon bu uyarıyı vererek bataryayı korumak adına şarj işlemini askıya aldı. Bildirimi görmezden gelip telefonu kullanmaya ve şarj etmeye devam etmek de bir seçenek olarak yer aldı.

Şarj etme beklemede uyarısı, telefonun güneş altında kalması ya da sıcak bir yerin üzerinde kalması sonucunda ortaya çıkıyor.

Şarj sırasında hâli hazırda ısınan cihazlar, bu gibi dış etmenler nedeniyle daha da fazla ısınıyor.

Şirket, bahsi edilen hata bildirimi konusunda açıklama yapmadı. Konu sadece “iPhone normal sıcaklığa döndüğünde şarj işlemi devam edecek” açıklaması ile sınırlı kaldı.

TELEFONU SOĞUTMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

- Tüm uygulamaları, özellikle de hücre verilerini kullananları durdurun

- Parlaklığı azaltın veya otomatik parlaklığı kullanın

- Düşük Güç Modunu Açın

- iPhone’u uçak moduna alın

- iPhone’u tamamen kapatın

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
1
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
﻿Şahan Gökbakar da başörtüsü tartışmasına daldı. Attığı tweet paylaşım rekoruna koşuyor
2
﻿Şahan Gökbakar da başörtüsü tartışmasına daldı. Attığı tweet paylaşım rekoruna koşuyor
﻿Şahan Gökbakar da başörtüsü tartışmasına daldı. Attığı tweet paylaşım rekoruna koşuyor
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
3
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
4
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
﻿Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam
5
﻿Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam
﻿Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam
﻿Kocasıyla anlaşmaya vardılar. Görüntü yönetmenini vuran Alec Baldwin'den film açıklaması
6
﻿Kocasıyla anlaşmaya vardılar. Görüntü yönetmenini vuran Alec Baldwin'den film açıklaması
﻿Kocasıyla anlaşmaya vardılar. Görüntü yönetmenini vuran Alec Baldwin'den film açıklaması
﻿Anayasa Mahkemesi üyeliğine Süleyman Soylu'nun eski yardımcısı seçildi. Üçüncü turda iki aday yarıştı
7
﻿Anayasa Mahkemesi üyeliğine Süleyman Soylu'nun eski yardımcısı seçildi. Üçüncü turda iki aday yarıştı
﻿Anayasa Mahkemesi üyeliğine Süleyman Soylu'nun eski yardımcısı seçildi. Üçüncü turda iki aday yarıştı
﻿Denizli Tavas SYDV işçi alacak
﻿Denizli Tavas SYDV işçi alacak
﻿Denizli Tavas SYDV işçi alacak
﻿Uzmanı fazla kiloların büyük zararını açıkladı
﻿Uzmanı fazla kiloların büyük zararını açıkladı
﻿Uzmanı fazla kiloların büyük zararını açıkladı
﻿Beyzbol sopalı darbe gencin canını aldı 
﻿Beyzbol sopalı darbe gencin canını aldı 
﻿Beyzbol sopalı darbe gencin canını aldı 
﻿Ünalan, Süper Lig'i çizdi
﻿Ünalan, Süper Lig'i çizdi
﻿Ünalan, Süper Lig'i çizdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.