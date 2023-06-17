İş insanlarına çağrı yapıyorum;

Büyük üzüntüm şudur:

1943 doğumlu tiyatro, sinema, dizi oyuncusu, şair, eğitmen, yazar büyük sanatçı İstanbul efendisi Müjdat Gezen ekonomik sıkıntıdan göz nuru tiyatrosunu maalesef satışa çıkardı.

Müjdat Gezen’i yazmak hiç kolay değil ama bazı bilgileri vereyim.

1953 yılında Hırka-i Şerif İlköğretim Okulunda ilk piyesine 10 yaşında çıktı.

Aynı yıl Doğan Kardeş çocuk dergisinde şiirleri yayımlandı.

O yıllarda İstanbul Radyosu Çocuk Kulübü'nde mikrofonla tanıştı.

1956-57 yıllarında çeşitli amatör tiyatro topluluklarında rol aldı ve 1960 yılında Vefa Lisesini bitirdi ki İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda profesyonel oldu.

1961 yılında İstanbul Belediyesi Konservatuvarları Tiyatro Bölümüne girdi.

1962 yılında ilk filmini çevirdi.

1963 yılında ilk özel tiyatro çalışmasını yaptı. Münir Özkul ve Muammer Karaca Tiyatroları'na girdi.

1963-64 yıllarında sanat dergilerinde şiirleri çıktı.

1964-1966 yılları arasında askerlik yaptı ve oyun yazma denemelerinde bulundu.

1966 yılında Ulvi Uraz Tiyatrosu'na girdi.

1967 yılında arkadaşlarıyla birlikte Halk Oyuncularını kurdu.

1968 yılında ilk kez kendi özel tiyatrosunu açtı ve aynı sezon İstanbul Tiyatrosu'nda çalıştı.

1970 yılında sahne çalışmaları, film çalışmalarında ve aynı zamanda TV çalışmalarında bulundu.

Gazete ve dergilerde yazdı.

1975 yılında ilk kitabı yayımlandı.

1999 yılı itibarıyla yayımlanan 28 kitabı var.

İlkokul kitaplarında yazıları mevcuttur.

1982 yılında bir yayınevi kurdu.

1982’de İstanbul Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Türk Tiyatrosu öğretmenliği yaptı.

O yıl, yazar arkadaşı Kandemir Konduk'la birlikte Güldürü Üretim Merkezi'ni kurdu ve büyük gazetelerde mizah sayfası yönetti.

1983'te Çizgilerle Nazım Hikmet adlı kitabı nedeniyle kitabın karikatüristi Savaş Dinçel ile birlikte tutuklandı ve Sağmalcılar Cezaevi'ne gönderildi.

1991 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni (MSM) kurdu.

1992 yılında “MSM Ormanı”nı kurdu.

1995 yılında Hamlet Efendi adlı oyunu ödül aldı ve Devlet Tiyatroları'nda oynandı.

1996-1998 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinde yazdı.

1997'de Devlet Tiyatroları'nda oyun yönetti.

Aynı yıl “Babam” adlı oyunla ödül aldı.

1998 yılında ilk kez adını taşıyan tiyatrosunu kurdu.

100 civarında filmde, 50 civarında oyunda, 1000’den fazla radyo ve TV skecinde rol alırken bunların bir bölümünü yazdı ve yönetti.

74 adet şiirden oluşan "Şiirim Geldi Bırakın Beni" isimli bir albümü vardır.

Kasım 2007'den beri UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi'dir.

Albümde kendisiyle birlikte Savaş Dinçel, Mustafa Alabora, Perran Kutman, Ali Poyrazoğlu, Rutkay Aziz, Sunay Akın gibi isimler yer aldı.

15 Ocak 2023'te CRR Konser Salonu'nda birçok sanatçı ve siyasetçinin katılımıyla düzenlenen etkinlikle sanat hayatının 70. yılını kutladı.

Ve 70 yılını geçirdiği sahneye o gün veda etti.

Cumhuriyet Gazetesi'nde "Köşe Atışı" isimli bölümde son yazısında diyor ki;

-“Asıl sorun şu: Seksen yıldır bu ülkenin vatandaşıyım.

-Vergilerimi verdim, veriyorum. 24 ay askerlik yapıp vatani görevimi yerine getirdim.

-Ama benim, bu yaştan sonraki kaderimi Afgan, Suriyeli ve bu ülkeyi terk edip hayatını Avrupa’da kazananlar tayin etti.

-Ben böyle demokrasinin...”

İş insanlarına çağrı yapıyorum;

-Sponsor mu olursunuz? Olun…

-Satın alıp “Müjdat Gezen Müzesi” mi kurarsınız? Kurun…

-Başka bir formül mü bulursunuz? Bulun…

Bu binanın satılması demek, abide sanatçının 70 yıllık alın terinin satılması demektir ki;

-Paha biçilemez…

Sanat abidesi Müjdat Gezen’in Türk sinemasına, Türk Tiyatrosuna, Türk edebiyatına yaptığı hizmetlerin merkezi olan;

-Müjdat Gezen Tiyatro binası asla satılmamalıdır.

Türkiye’mizin yetiştirdiği kaç Müjdat Gezen var ki?

Canım ağabeyime;

-Allah sağlıklı ömür nasip etsin ki yaşarken kıymetini bilelim…