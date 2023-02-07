Kahramanmaraşlı Orhan Uğuroğlu akrabalarının son durumunu paylaştı



Gazeteci Orhan Uğuroğlu Kahramanmaraş’taki depremde enkaz altında kalan akrabalarının durumunu paylaştı. Uğuroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Kahramanmaraşlı hemşerilerimden hayatlarını kaybedenlerin mekanları Cennet ruhları şad olsun Ailelerine sabır ve sağlık diliyorum. Yaralılara şifa diliyorum. Enkaz altında kalanların için dua ediyorum Akrabalarımın haberlerini bugün almaya başladım. Çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.

Orhan Uğuroğlu akrabalarının son durumunu şöyle açıkladı: