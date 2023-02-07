Depremin korkunç şiddeti bir kez daha ortaya çıktı. Yolcu otobüsü oyuncak gibi savruldu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 depremde can kaybı 3 bin 419’a yükseldi. Deprem felaketi Kahramanmaraş’ın dışında 10 kentte daha etkili oldu. Deprem felaketi sonrası özellikle Kahramanmaraş ve Hatay’da çok sayıda vatandaş yardım bekliyor. Deprem sonrası arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken yıkılan bazı binalarda henüz kurtarma çalışmalarının başlamadığı öğrenildi.

DEPREMİN ŞİDDETİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI

Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinin neden olduğu şiddet bir kez daha ortaya çıktı. Hatay’da deprem anında çekilen bir görüntüde yolcu otobüsünün oyuncak gibi sarsıldığı görüldü.