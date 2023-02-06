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  • 'Elini göster elini' diyerek enkazın içinde kalan arkadaşından video paylaştı

'Elini göster elini' diyerek enkazın içinde kalan arkadaşından video paylaştı

Depremin vurduğu Hatay İskenderun'dan kahreden görüntü. Enkazın içinde kalan arkadaşının videosunu yayınladı. Arkadaşına: "Elini göster" dedi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 12:08
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İskenderun'dan kahreden görüntü

'Elini göster elini' diyerek enkazın içinde kalan arkadaşından video paylaştı
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Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok kentte hissedildi.

Kahramanmaraş depreminden sonra 42 artçı deprem olduğu AFAD tarafından duyuruldu. Artçı depremlerin en büyüğünün 6.7 büyüklüğünde olduğu ifade edildi.

Hatay’da birçok ev ve binaların yıkıldığı bildirildi. Sosyal medyada da Hatay İskenderun’un görüntüleri ortaya çıktı. Sabah saatlerinde çekilen görüntü felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

KAHREDEN VİDEO: ELİNİ GÖSTER

Hatay İskenderun'da enkaz altında kalan vatandaşın arama kurtarma ekiplerini bekleyişi böyle görüntülendi.

Enkaz altınka kalan arkadaşına "Elini göster" dedi.
 

 

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Tahsin .
6.02.2023 12:38
Çok böyle bir durumda dahi parti ayrımı yapmak kinle hareket etmek ayıp ötesi vicdansızlık  
 
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