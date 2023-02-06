'Elini göster elini' diyerek enkazın içinde kalan arkadaşından video paylaştı



Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok kentte hissedildi.

Kahramanmaraş depreminden sonra 42 artçı deprem olduğu AFAD tarafından duyuruldu. Artçı depremlerin en büyüğünün 6.7 büyüklüğünde olduğu ifade edildi.

Hatay’da birçok ev ve binaların yıkıldığı bildirildi. Sosyal medyada da Hatay İskenderun’un görüntüleri ortaya çıktı. Sabah saatlerinde çekilen görüntü felaketin boyutunu gözler önüne serdi.



KAHREDEN VİDEO: ELİNİ GÖSTER

Hatay İskenderun'da enkaz altında kalan vatandaşın arama kurtarma ekiplerini bekleyişi böyle görüntülendi.

Enkaz altınka kalan arkadaşına "Elini göster" dedi.

