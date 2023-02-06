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Flaş... Flaş... AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü revize etti

Kandilli Rasathanesi ve AFAD depremin büyüklüğünü 7.7 olarak revize etmişti. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ve ABD'li yetkililer sabah saatlerinde depremin büyüklüğünü 7.8 olarak duyurmuştu.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 12:59
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AFAD ve Kandilli depremin büyüklüğünü revize etti

Flaş... Flaş... AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü revize etti
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Türkiye güne acı bir deprem haberi ile uyandı. AFAD, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. Saat 04.17’de meydana gelen depremin merkez üssünü Kandilli Rasathanesi ise Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi olarak açıkladı.

 

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü önce 7.5 olarak açıkladı. revize ederek 7.7 olduğunu duyurdu. Sonrasında ise AFAD da depremin büyüklüğünü 7.7 olarak açıkladı. 

KANDİLLİ RASATAHANESİ AÇIKLAMA YAPTI

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 10 kentte etkili olan depremin merkez üssünü farklı açıklaması vatandaşların dikkatini çekti. Konuyla ilgili açıklama yapan Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, depremin Kahramanmaraş ve Gaziantep il sınırlarına yakın bir yerde gerçekleştiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Türkiye saatiyle sabah 04.17’de merkez üssü hesaplamalarımıza göre Gaziantep Şehit Kamil ilçesi olan ve AFAD’ın açıkladığı Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesi olan bir deprem yaşadık. Deprem Kahramanmaraş il sınırına yakın olduğu için bulunan lokasyonlardan il farklılığı var, gözüküyor ama iki kurumun da bulduğu büyüklük ve lokasyon birbirine çok yakın. Deprem 7.4 büyüklüğünde.

Farkı bir ölçüm biriminden hesapladığımızda ise 7.7 büyüklüğünde görüyoruz. Bu deprem Doğu Anadolu Fayı üzerinde oldu. 8-10 ilde ciddi anlamda hissedildi. Yaklaşık 180 kilometrelik bir kırıktan bahsediyoruz. 17 Ağustos depreminden sonra bu coğrafyada yaşanan en büyük depremden bahsediyoruz.”

PROF. DR. ÜŞÜMEZSOY VE ABD AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Kahramanmaraş’da meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremin gerçek büyüklüğünün 7.8 olduğunu açıkladı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi USGS depremin büyüklüğünü 7.8 olarak belirledi.

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Ali yazar
6.02.2023 13:10
Arpalık,  
 
Selim
6.02.2023 13:05
Hatay merkez de durum çok kötü.. insanlar şehrin eski mahallelrinden diğer yerlesim yerlerindeki yakinlarina yardıma gidemiyor. Telefonlar çalışmıyor..  
 
Yalçın Türk..
6.02.2023 13:04
akp'nin yönettiği 20 yılda bir şeyi de bir seferde yaptıklarını görmedim.. her rakamı güncellemeden rahat edemiyorlar.. liyakatsız kadro olunca böyle oluyor..  
 
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