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tv100 muhabiri Diyarbakır'da deprem bölgesinden seslendi: Deprem anı çok uzun sürdü, 17 bina yıkıldı 

tv100 muhabiri Canan Altıntaş, Diyarbakır'da canlı yayında depremle ilgili açıklamada bulundu. Depremin çok uzun sürdüğünü söyleyen Altıntaş, "İlk gelen bilgilere göre kent genelinde 17 bina yıkıldı" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 12:21
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Deprem bölgesinden seslendi: Deprem anı çok uzun sürdü 17 bina yıkıldı 

tv100 muhabiri Diyarbakır'da deprem bölgesinden seslendi: Deprem anı çok uzun sürdü, 17 bina yıkıldı 
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tv100 muhabiri Canan Altıntaş, Diyarbakır'da canlı yayında açıklamalarda bulundu. Depremin çok uzun sürdüğünü söyleyen Altıntaş, "İlk gelen bilgilere göre kent genelinde 17 bina yıkıldı" ifadelerini kullandı.

tv100 muhabiri Canan Altıntaş deprem bölgesinde depremin çok uzun sürdüğünü yaklaşık Diyarbakır'da ilk gelen bilgilere göre 17 binanın yıkıldığını söyledi. Diyarbakır'da OfisKent'te biri çocuk biri de yaşlı çift olmak üzere 3 kişi enkaz altından çıkarıldı.

Deprem bölgesinden ilk bağlantılardan birini yapan tv100 Diyarbakır muhabiri Canan Altıntaş, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Altıntaş, "enkazın altında bebek var" sözleri üzerine canlı yayında duygusal anlar yaşadı.

Canan Altıntaş, yıkılan binadaki kurtarma çalışmalarını da an be an izleyiciye aktardı.

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