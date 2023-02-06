Haydi Türkiye oradaki insanlarımız bizi bekliyor. CHP'li belediyeler bölgeye göndermek üzere liste yayınladı

Tüm Türkiye bu acıya bir nebze olsun destek olmak için elinden geleni yapmaya başladı.

Türkiye’nin dört bir yanındaki CHP’li belediyeler yardım malzemesi toplanması için çalışmalara başladı.

Kartal Belediyesi yaptığı duyuruda ısıtıcı, battaniye, yorgan, tulum, yastık, kıyafet, bebek bezi, bebek maması, kışlık bot, hijyen seti istediğini açıkladı.

Gönderilen mesajda “Deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere ısıtıcı, battaniye, yorgan, tulum, yastık, kıyafet, bebek bezi, bebek maması, kışlık bot, hijyen seti vb. eşyaları Kartal Ekolojik Pazar alanındaki çadırımıza ulaştırabilirsiniz. Komşu İletişim Merkezi: 444 4 578 ” ifadelerine yer verildi.

İHTİYAÇ LİSTESİ

Kartal belediyesi Twitter hesabından ise şu paylaşımdan bulundu. "Komşularımızın Dikkatine. Deprem bölgelerine ulaştırmak istediğiniz eşyaları Kartal Ekolojik Pazar alanındaki çadırımıza getirebilirsiniz.”

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ, DEPREM ÇALIŞMALARINA KATILMAK ÜZERE KARTAL’DAN YOLA ÇIKTI

Kartal Belediyesi, 10 ilde can ve mal kaybına neden olan ve Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremde, AFAD ve diğer ekiplerin çalışmalarına destek olmak amacıyla bölgeye arama kurtarma ekiplerini gönderdi.

Kartal Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan, Türkiye’nin birçok ilinde hissedilen, 10 ilinde ise ciddi boyutta can ve mal kaybına neden olan depremde, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in talimatları doğrultusunda arama kurtarma ekiplerini, sabahın erken saatlerinde deprem bölgesine sevk etti.





Aydın Büyükşehir Belediyesi de deprem bölgesine yardım malzemelerini gönderdiğini açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Sizler de hijyenik malzeme, bebek bezi, katalitik soba, uyku tulumu vb. malzemeleri 17 ilçemizde bulunan her türlü Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ hizmet merkezlerimize teslim edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.