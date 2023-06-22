İşte Edin Dzeko'nun bilinmeyen hayatı. Bomba ve kurşunlardan kurtulup futbolun zirvesine çıktı

Sedat Kaya- Yeniçağ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko,

nam-ı diğer "Bosna Elması" nın hayatı filimlere senaryo olacak gerçek bir hikayedir.

O'nun hikayesi kurşun ve bomba saldırılarından kurtulup, futbol dünyasında zirveye çıkan bir çocuğun hikayesidir.

17 Mart 1986'da Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da doğdu.

Annesi Belma, babası Mithat Dzeko'ydu.

Henüz 4 yaşına geldiğinde savaşın kirli yüzünü gördü.

Tam 3 yıl süren Bosna Hersek savaşında Sırp ve Hırvat saldırılarından kurtulmak için çok büyük çileler çekti.

Doğduğu yerde hergün bombalanıyor, kurşun sesleri ve barut kokusundan geçilmiyordu.

Balkan tarihinin en vahşi, en kanlı savaşıydı.

Dünyanın gözü önünde bir etnik soykırım yaşanıyordu.

Annesi Belma oğlunu bombalardan korumak için sığınakta saklıyordu.

Aylarca karanlık bir odada yaşamak zorunda kaldılar.

Bombardıman bitince futbol oynamak için güneşe çıkıyordu.

O günleri şöyle anlattı.

"Futbola karşı büyük bir tutkum vardı, her gün ertesi gün hayatta olacağımızdan, ölebileceğimizden emin değildik ama bir şeyden emindik: antrenman yapacaktık. O günler topun yaşama sebebi olarak kaldığı ve hayatta kalanların insan kalmasına yardımcı olduğu zor zamanlardı."

Yıllar geçip, savaş bittikten sonra Edin Dzeko profesyonel futbolla tanıştı.

Eski bir futbolcu olan babası Mithat'ın teşvikiyle meşin yuvarlağı meslek edindi.

Futbola Zeljeznicar'ın altyapısında başladı.

Babası hergün onu antrenmana götürüp, geri alıyordu.

Zeljeznicar'da orta sahada görev yaptı ancak başarılı olamadı.

2005 yılında sadece 25.000 euroya Teplice'ye transfer oldu.

Teplice'de onu forvet yaptılar. Tam yerini bulmuştu ve leblebi gibi gol atmaya başladı.

Öyle ünlendi ki, Avrupa'da artık ondan söz ediyordu.

Önce Wolsburg, sonra Manchester City, Roma ve İnter formaları giydi.

738 maçta 323 gol attı, 145 asist yaptı. Gördüğü kırmızı kart sadece 2.

Ülkesi Bosna Hersek'te 4 kez yılın futbolcusu seçildi.

Avrupa Ligi, Seri A ve Bundesliga'da en çok gol atan futbolcu ünvanını aldı.

Kariyerinde iki İngiltere Şampiyonluğu, bir Alman Şampiyonluğu, iki İtalya Kupası, iki İtalya Süper Kupası ve bir İngiliz FA Kupası var.

Edin Dzeko futbol yaşamı dışında şöyle tarif ediliyor.

Şevkatli, sanatsal, sezgisel, nazik, bilge ve müzikal.

Zayıf yönleri ise, savaş yıllarından kalan korku, kırınganlık ve çabuk üzülmesi.