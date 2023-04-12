﻿İYİ Parti'nin iyi adayları...

Dünyanın en önemli hukuk fakültelerinden Paris, Sorbonne Üniversitesinden en üst dereceyle mezun olup, İstanbul Hukuk Fakültesinden denklik diploması da olan Ece Güner ana dil seviyesinde İngilizce ve Fransızca ile orta seviyede Almanca biliyor.

İstanbul Barosu'na kayıtlı olan hukukçu Ece Güner 30 yıldır uluslararası yatırımlar konusunda başarılı çalışmaları ile dikkat çekiyor. Güner, Türk milletine iş ve aş yaratan büyük uluslararası yatırımların Türkiye'ye getirilmesinde önemli rol oynadı.

Basın ve ifade özgürlüğü ile kadın hakları konusunda aktif bir hukukçu olan Ece Güner uzun yıllardır, yoğun şekilde Anayasa hukuku alanında da çalıştı.

Hatırlatayım;

Güner, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumu öncesi; getirilmek istenen sistemin doğuracağı aksaklıkları ortaya koyarak hataları tek tek ortaya koyan ve ilk uyaran hukukçulardan oldu.

Referandum döneminde aktif çaba gösteren Güner OHAL'e rağmen, canla başla, çalışarak toplumu bu ucube sisteme karşı uyardı ve "HAYIR" kampanyası yürüterek bir çok hukukçu suskun kalırken cesaretle mücadele etti.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi yıllardır savunan 4 kitap yazdı.

- Çare Başkanlık mı?

- Ülkem için Çare,

- Başarabiliriz: Demokratik bir Anayasa Önerisi

- Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem: Demokrasi Fırsatı…

Ayrıntılı ve somut bir anayasa önerisi yaptı.

Kitapları, Millet İttifakı'nın hazırlamış olduğu Anayasa Taslağının önemli ilham kaynaklarından biri olarak dikkat çekti.

Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasaya göre 3. Kez aday olamayacağı konusunda ben yazılarımla görüşlerimi açıklarken hukukçu Ece Güner de demeçleri ve televizyon söyleşileri ile bu konuda gerçekten uyarıcı yayınlar yaptı.

İstanbul 2. bölge, 4. sıradan İYİ Parti milletvekili adayı olan Ece Güner'i arayarak kutladım ve 14 Mayıs 2023 seçimlerinin önemini sordum.

Güner dedi ki;

"Önümüzdeki seçim, gerçekten tarihi bir seçimdir. Birinci sınıf bir demokrasi için, 100. yılda cumhuriyet değerlerimiz için ve özellikle biz kadınlar için tarihi bir seçimdir.

- Hatta biz kadınlar için bu seçim, var olmak veya yok olmak arasında bir seçimdir….

Bu yüzden, şu an, tüm iyi insanlar, tüm vicdanlı insanlar, tüm dürüst insanlar; cesur olmak zorundadır.

Ben de bu tarihi kavşakta, mücadelemi İYİ Parti ailesinde yapmaya karar verdim.

Her zaman cesaretine hayran olduğum bir kadın lider olan Meral Akşener'in yanında yer almak benim için büyük bir onurdur.

Sayın genel başkanımıza ve İYİ Parti ailesine içtenlikle teşekkür ediyorum. Memleketimize ve milletimize hayırlı uğurlu olur inşallah."

Değerli okurlarım,

Büyük Birlik Partisi ile Ak Parti'den önceki seçimlerde aday adayı olan Av. İrfan Sönmez İYİ Parti Elazığ 1. Sıradan milletvekili adayı oldu.

Flash Haber TV'de programlarıma konuk ettiğim Sönmez'e siyasi geçmişini hatırlatarak sordum neden İYİ Parti?

Sönmez dedi ki;

"İyi Parti ile Muhsin Yazıcıoğlu'nun Büyük Birlik Partisi arasında dünya görüşü açısından büyük bir fark yok. Ama bugün Büyük Birlik Partisi farklı kulvarda.

AK Parti'ye gelince 2011 yılına kadar daha demokratik bir çizgide göründü ancak PKK ile masaya oturdu.

- PKK ile masa kuran kendisidir. Sürece zarar gelmesin diye PKK'nın yaptıklarına göz yummuştur. Başkanlık için PKK ile pazarlığa oturup, başkanlığa karşı özerklik verme noktasına gelen AKP'dir.

MİT'i, Apo'nun mektubunu Kandil'e götürmekle görevli bir kurum haline getiren de AKP'dir.

Ben de o gün AK Partiden koptum.

Türkiye giderek demokrasiden uzaklaşan, ekonomisi yerin dibine batan, milletin devletinden şahıs ve aile devletine doğru giden bir ülke oldu."

- Sordum; Dini istismar eden AKP rüşvet ve yolsuzluklarla da mücadele etmiyor. Neler söyleyeceksiniz?

Sönmez dedi ki;

"Türkiye'de siyasette en çok kullanılan konunun din. Cemaatlerin, tarikatların siyasete karışmaması gerekir.

Günümüzde de din istismar edilmektedir. İslam diyenler, rüşvet yiyip hırsızlık yapıyor. Türk tarihinde bu kadar yolsuzluk yapılmadı.

Bir hakim suç isleyen işleyen bir siyasetçiyi sorgulayamıyorsa, orada hukuk yoktur, orada adalet yoktur.

Elazığ'da iki milletvekili alacağız. Kararlıyız. Şu anda % 15-16 civarındayız. Bu rakam seçimlere kadar daha da artacaktır."