Kadın neden irkildi? Emre Ulaş yine yaptı yapacağını..

Gündemde olan konuları tek karede anlatan ödüllü karikatürist Emre Ulaş, çizdiği karikatürde, Türkiye gündeminde yaşanan olayları vatandaşlara aktaran haber programlarını, Yeşilçam filmlerine benzetti.
İŞTE O KARİKATÜR:
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Usta Karikatürist Emre Ulaş, Türkiye siyasetindeki yaşanan olayları Yeşilçam filmine benzeterek mizah dolu bir dille karikatürize etti.
Gündemde olan konuları tek karede anlatan ödüllü karikatürist Emre Ulaş, çizdiği karikatürde, Türkiye gündeminde yaşanan olayları vatandaşlara aktaran haber programlarını, Yeşilçam filmlerine benzetti.
İŞTE O KARİKATÜR: