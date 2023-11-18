Kadın neden irkildi? Emre Ulaş yine yaptı yapacağını..

Usta Karikatürist Emre Ulaş, Türkiye siyasetindeki yaşanan olayları Yeşilçam filmine benzeterek mizah dolu bir dille karikatürize etti.

Mehmet Akif Erdem
Kadın neden irkildi? Emre Ulaş yine yaptı yapacağını..

Gündemde olan konuları tek karede anlatan ödüllü karikatürist Emre Ulaş, çizdiği karikatürde, Türkiye gündeminde yaşanan olayları vatandaşlara aktaran haber programlarını, Yeşilçam filmlerine benzetti.

İŞTE O KARİKATÜR:

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