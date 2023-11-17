Şapka çıkartılacak bir karikatür daha. Emre Ulaş çizdi

Mizahın ve hicvin usta ismi Emre Ulaş, Türkiye’de yaşayan vatandaşların, Erdoğan iktidarında yaşanan ekonomik kriz, adaletsizlik gibi sorunlar nedeniyle yaşadığı mutsuzluğu mizah dolu bir dille hicvetti.
İşte o karikatür:
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Usta Karikatürist Emre Ulaş, Türkiye’de yaşayan vatandaşların mutsuzluğunu mizah dolu bir dille karikatürize etti.
Mizahın ve hicvin usta ismi Emre Ulaş, Türkiye’de yaşayan vatandaşların, Erdoğan iktidarında yaşanan ekonomik kriz, adaletsizlik gibi sorunlar nedeniyle yaşadığı mutsuzluğu mizah dolu bir dille hicvetti.
İşte o karikatür: