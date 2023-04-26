Anayasa 11 YSK üyesi tarafından çiğnenerek hukuki meşruiyeti olmayan, 21 yıldır Türkiye'yi tek başına yöneten, enflasyonu yüzde 200'lere çıkartarak milleti açık ve yoksulluk sınırları altına düşüren Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı adayı.

Hayatının önemli bir bölümünü üst düzey devlet memuru olarak geçiren ve 2019 yılında AKP'nin 25 yıllık kaleleri Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlıkları dahil 11 ilde büyükşehir ile 245 il ve ilçede belediye başkanlıklarını CHP'nin oylarını yüzde 30'un üzerine çıkartan Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı.

Hangisi seçilirse Türkiye'de neler yaşanır?

Kılıçdaroğlu ile ne olur? Erdoğan ile ne olmaz?

Haydi bakalım.

Dış kredi bulamayan Erdoğan ile ekonomik kriz çözülemez.

300 milyar dolar dış kredi bulan Kılıçdaroğlu 418 milyar doları da tahsil ederek milletin ekonomik sorunlarına hızla çözüm sağlar.

Suriyeli sığınmacılara Türk milletinin vergileri ile 100 milyar dolar harcayan Erdoğan Suriyelilere de Afganlılara da toplam 6 milyon sığınmacıya bedava yaşam vermeye devam eder.

Kılıçdaroğlu, Suriyeli sığınmacılar başta tüm sığınmacıları 2 yıl içinde ülkelerine gönderir.

Tarımı, hayvancılığı önemsemeyen ve ithal ürünler ile gıda fiyatlarının Türk köylüsünü fakirliğe sürükleyen Erdoğan'dır.

Çiftçiye, besiciye alım garantisi vererek para kazandırmayı hedefleyen Kılıçdaroğlu kentten köye göçü sağlayacaktır.

İstihdam olanakları yaratamayan Erdoğan ile işsizlik artar, üniversite mezunu doktorlar, mühendisler yurt dışına gitmek zorunda kalırlar.

Devlet yatırımlarına ilave olarak , yabancı sermaye yatırımlarını teşvik edecek olan Kılıçdaroğlu istihdam sorununu çözer. İthalatı azaltarak, ihracatı arttır ve dış ticaret açığını azaltır.

Kur korumalı mevduat ile zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan Erdoğan, emekliyi, memuru, işçiyi, köylüyü, esnafı, tüccarı enflasyon altında açlık ve yoksulluğa mahkum etti.

Kur korumalı mevduatı kaldırarak ekonomide istikrarı sağlamak için Merkez Bankası başta devlet kadrolarına liyakat ve kariyer sahibi kadroları atayacak olan Kılıçdaroğlu çökertilen dar gelirlere enflasyon artı refah payı verecek.

Yargıyı bağımlı ve taraflı hale getiren Erdoğan hukuki değil siyasi kararlar ile hukuku alt üst etti adalet kavramı yok edildi.

Adalet yürüyüşünün mimarı Kılıçdaroğlu, "Hak, hukuk, adalet" diyerek yargı bağımsızlığının teminatı olacak.

Devlet kadrolarını mülakatlarla AKP'leştiren Erdoğan Türkiye'yi parti devleti haline getirdi.

Mülakatı kaldıracak ve siyasi değil hak edenlerin devlet kadrolarına alınmasını sağlayacak olan Kılıçdaroğlu Türkiye'yi parti devleti değil tekrar milleti devlet baba şefkati ile kucaklayacak.

Dindar ve kindar nesil isteyen Erdoğan Mili Eğitim'de başarısızlığa neden olurken çağın gerektiği eğitimi sağlayamadı.

Milli Eğitime büyük önem verecek olan Kılıçdaroğlu teknoloji ve bilimi dayalı modern eğitim düzeyi için gerekli düzenlemeleri yapacak.

Devleti tek akıl ile yöneten Erdoğan saray siyasetini sürdürecek.

Cumhurbaşkanı seçilince ilk işi, Meral Akşener'i, Temel Karamollaoğlu'nu, Gültekin Uysal'ı, Ahmet Davutoğlu'nu, Ali Babacan'ı, Ekrem İmamoğlu'nu ve Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görevlendirecek olan Kılıçdaroğlu kabineyi de yenileyerek bakanlık sayısını arttırarak milletin tüm sorunlarına Ortak Akıl ile hızla çözüm üretecek.

Beton yatırıma devam edecek olan Erdoğan Kanal İstanbul sevdasından vaz geçmeyecek.

Kılıçdaroğlu Kanal İstanbul hayalini çöpe atacak.

Depremzedelere evlerini Erdoğan para alarak yapacak.

Kılıçdaroğlu depremzedelere evlerini bedava verecek.

Dış politikada Erdoğan Türkiye'nin yalnız kalmasına ve Avrupa Birliğine tam üyelik konusunda başarısız oldu.

Kılıçdaroğlu dış politikada Atatürk'ün, "Yurtta sulh cihanda sulh" ilkesi ile Türkiye'yi yeniden güvenilir ülke konumuna yükselterek Avrupa Birliğine tam üyelik için çok hızlı adımlar atacak.

FETÖ'nün siyasi ayağını ve yurtta sulh konseyinin kimler olduğunu ortaya çıkartamayan Erdoğan'dır.

Kılıçdaroğlu AKP / FETÖ ilişkileri ile 15 Temmuz hain darbe girişiminin hesabını soracaktır.

Ve Kılıçdaroğlu seçilince yargı Sinan Ateş siyasi suikastını, gazetecilere ve siyasilere yapılan saldırıların perde arkasındaki azmettiricilerini de ortaya çıkartacaktır.

Kılıçdaroğlu ile her şey güzel olacak…

Erdoğan ile her şey daha kötü olacak…