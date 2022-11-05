﻿Kılıçdaroğlu Türkiye'ye 500 milyar dolar buldu

Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli başta AKP'liler, MHP'liler kafayı Amerika'daki "hamburger" konusuna taktılar.

"Bay Kemal" diyerek kurduğu 6'lı güç birliği için şu iftiraları ürettiler:

-"Programları yok, hedefleri yok, masanın ayağı HDP…"

Kadere bak kadere;

-Allah'ın sopası AKP-HDP buluşması ile kafalarına indi…

Londra'ya giderken Kılıçdaroğlu'na, 13. Cumhurbaşkanı kabinesinin hedefini, manifestosunu sorunca şu yanıtı almıştım;

-Kasım sonunu beklesinler…

Sadece 2 gün ve 8 toplantı için Londra'ya gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na öyle büyük ilgi gösterildi ki süre bir gün uzatıldı ve 3 gün oldu.

Kılıçdaroğlu Büyükelçilik ziyareti hariç;

-15 toplantı, 12 randevulu görüşme yaptı.

Bu toplantı ve görüşmelerin tamamına Kılıçdaroğlu'na eşlik eden heyet de katıldı ve tüm görüşmeler tutanak altına alındı.

Türkiye'ye dönerken dedim ki;

-Türkiye'de iktidarın değişeceğini dünyanın dev finans ve yatırım şirketleri de gördüler.

Kılıçdaroğlu'nun Londra'da toplantılar yaptığı şirketler şöyle:

2 Kasım:

1. Entrepreneur First

2. The Creator Fund

3. Creative UK

4. The Alan Turing Institute

3 Kasım:

5. Future Technology in Media

6. Local Globe VC

7. Blenheim Chalcot

8. University of the Arts London

9. Türk Öğrenciler ile Buluşma

4 Kasım:

10. Fon Grubu

11. Royal College of Art UK

12. Tech Nation

13. Public IO

14. Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliğini ziyaret

15. Tech UK

16. Yatırım Fonu…

Değerli okurlarım,

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak gazetecilere yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun toplantı ve görüşmelerine ilişkin dedi ki;

-"10'ar milyar dolarlık sermaye gruplarına hükmeden 'girişim sermayesi fonları',

-5 trilyon dolara hükmeden yatırım bankalarının yöneticileriyle çok verimli görüşmeler yaptık."

Değerli okurlarım,

Amerika'da "Bilim ve Teknoloji" görüşmeleri yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Londra'daki tüm görüşmeleri doğal olarak basına kapalı oldu.

-Peki, bu dünya devleri ile yapılan görüşmelerde ne sağlandı?

Türkiye'de iken Londra'da yaşayan dostlarımla temas kurdum ve Londra'daki buluşmalarımda yapılan görüşmelerde bu sorunun yanıtı için yardım istedim.

Kılıçdaroğlu ile toplantıya katılan bazı şirket yöneticileri ile onlar görüşüp bana bilgi verdiler, 3 yatırım fonu ve 2 banka yöneticileri ile de birlikte görüştük.

Bu yoğun toplantı ve görüşmeler sonrası ortaya muazzam bir sonuç çıktı

13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'ye şu kaynağı sağladı:

-500 milyar dolar…

Cumhuriyet tarihinde bırakın temin etmeyi hayal dahi edilmemiş dev bir yatırım ve finans bütçesini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sağladı.

Öncelikle bu kaynağın özelliklerini yazayım:

-İleri teknoloji fabrikalarına yatırım yapılacak.

-Avrupa'nın "Silikon vadisi" Türkiye olacak.

-Üniversitelerin teknolojik buluşları yatırıma dönüştürülecek.

-Çin, Güney Kore ve Malezya'da öne çıkan teknoloji üretimlerinin Türkiye'de kurulacak fabrikalarda üretilmesi sağlanacak.

-Kaynağı belirsiz kara parayla değil Türkiye'ye kaynağı belli, faizi düşük temiz para gelecek.

-Sürdürülebilir büyüme çerçevesinde fabrikalar zinciri planlanacak.

-Sadece özel sektör değil devlet de stratejik ve dev bütçeli yatırımlar yapacak.

Peki, dünya devi fon ve banka yöneticileri Türkiye'den ne bekliyorlar?

Bu sorunun yanıtı da şöyle;

-Bağımsız ve tarafsız hukuk,

-Tek akıl ile değil ortak akıl ile yönetilen Türkiye,

-Şeffaf ihaleler yapılması,

-Liyakat sahibi ekonomi yönetimi kurulması,

-Bağımsız Merkez Bankası,

-Yatırımların güvencesi olacak tarafsız Cumhurbaşkanı,

-Yabancı yatırımcıya güven verecek yasal düzenlemeler…

Değerli okurlarım,

1983 yılında tek başına iktidar olduğunda merhum Cumhurbaşkanı, dönemin Başbakanı Turgut Özal yurt dışına THY uçağı ile muhalif ya da özgür gazetecileri ve daha da önemlisi iş insanları götürüyordu

Yaklaşık 24 ülkede Özal'ın adım adım izledim.

1984 yılında Hong Kong'da oğlu Efe'ye bilgisayar alırken ben de çocuklarıma aldım.

Özal'la dönüşte uçakta söyleşi yaparken dedim ki;

-33 yaşındayım eve bilgisayar alacağım aklımın ucundan geçmezdi. Alper 7, Alp 5 aylık ne faydası olacak bakalım…

Tonton Özal dedi ki;

-Önümüzde bilgisayar çağı var. Çocuklar bilime ve teknolojiye çok hızlı ulaşacaklar. Türkiye de bu teknoloji çağının gerisinde kalamaz. Gümrük başta, sıfır vergi ile bilgisayar ithaline izin vereceğiz."

Sözleri gerçekleşti bilgisayar çağı oldu ama Türkiye teknolojide çok çok geride kaldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı görüşmeler beni 38 yıl öncesine götürdü.

-Nereden nereye…?

Özal dönemi F-16 Savaşan Şahin ürettik, dev yatırımları yaptık ama son 20 yılda AKP iktidarı Türkiye'ye teknoloji başta hangi dev yatırımları yaptı.

Volkswagen, İzmir'de otomobil fabrikası kurmaktan vazgeçti.

Haydi şimdi geçmişi bırakalım günümüze, hatta günümüzü de bırakalım 18 Haziran 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri sonrasına gidelim.

13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun temasları beni gerçekten çok sevindirdi.

Neden mi?

Oğullarım, kızlarım, kız torunlarım var onlar için umutlandım.

Vatandaşlarımızın çocukları, gençleri ve torunları için umutlandım.

500 milyar dolar ile 13. Cumhurbaşkanı döneminde yapılacak yatırımların sağlayacağı istihdam için umutlandım.

Önemli bir bilgiyi de vereyim:

-Kılıçdaroğlu talep olmasına rağmen, tek bir siyasetçi ile görüşmedi.