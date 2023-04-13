﻿Kılıçdaroğlu'nun kaygısı; Siyasi cinayetler...

Gelecek Partili Selçuk Özdağ, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili kritik bir uyarıda bulunarak dedi ki;

"Yakın tarihe baktığımızda Kılıçdaroğlu'na Artvin'de bir suikast girişimi olmuştu. Daha sonra Ankara Çubuk'ta bir linç girişimi oldu. Bu linç girişiminde Kılıçdaroğlu öldürülmüş olsaydı, Türkiye'de çok ciddi bir şekilde kaos olacaktı.

Aydınlarımız, gazetecilerimiz, siyasetçilerimiz dövüldü, öldürüldü.

Kılıçdaroğlu artık Cumhurbaşkanı adayımız. O nedenle çok ciddi bir şekilde korunması gerekiyor.

Ya kendisi istemiyor ya da ciddi şekilde devlet az koruma veriyor. Dikkat edilmesi gerekiyor. Kılıçdaroğlu'na bir suikast girişimi gerçekleştirilebilir."

Değerli okurlarım,

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 20 Ekim 2021'de Mersin'deki "Nakliyeciler Buluşması" toplantısı vesilesi ile az sayıda gazeteciyle sohbet etti.

Yeniçağ'da haber yaptığımız Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları haberini Özdağ'ın açıklaması sonrası bugün tekrar özetleyerek hatırlatıyorum.

-Soru: Önceki bir seçim terör üzerinden gidiyor. Bazen beka üzerinden gidiyor. Kaygılarınız, endişeleriniz var mı? Yani gerilim konusunda özellikle?

Kılıçdaroğlu: "Şimdi gerilim konusunda endişem şu. Erdoğan gerilimi doruk noktasına çıkarıp, seçime gitmek ister ve böylece geniş kitlelerin var olan yönetim etrafında konuşlanmasını sağlamak için.

Biz ise eğer mantıklı davranırsak, bu gerilimden olabildiğince uzak durmamız lazım. Ben bütün milletvekili arkadaşlarıma söylüyorum, il başkanlarına söylüyorum. Sakın ola ki işte birisi bir laf edecek, hemen sokaklara çıkmak yok sakin olacağız.

Nasıl olsa değişecek bu düzen, bu böyle gitmeyecek yani.

Gerilimden biz kaçınacağız.

Karşı taraf gerilimi tırmandıracaktır.

'Çok daha sert bir ortamda siyaset yapmayı nasıl sağlayabiliriz' onun arayışına girecektir.

Ama ben şundan eminim eğer iş belli grupların ellerine silah alıp, belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse, bir gerilim olmaz.

Bütün tahriklere rağmen bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo da Türkiye'de yaşanmaz."

-Soru: Kemal Bey bu sözlerden kastınız ne?

Kılıçdaroğlu: "Siyasi gerilim… Siyasi cinayetler."

-Soru: Böyle kaygılarınız var mı?

Kılıçdaroğlu: "Böyle kaygılarım var."

-Soru: Bu kaygılarınız konusunda bildiğiniz şeyler de var mı?

Kılıçdaroğlu: "Erdoğan'ın bizzat kendi ifadeleridir. 'Dur bakalım daha başınıza neler gelecek' dedi. Bunu sıradan bir insan söylemiyor. Ülkeyi yöneten ve devletin bütün güçleri elinde olan bir insan bunu söylüyorsa, çok tehlikeli bir cümle…

Yani 'Ben önümüzdeki süreçte durun bakalım, daha ben başınıza neler getireceğim, daha siz işin, yolun başındasınız' diyor. Açıkça tehdit ediyor."

-Soru: 7 Haziran-1 Kasım arası benzer kaygılarınız var o zaman.

Kılıçdaroğlu: "Evet o yaşandı kaygılarım var evet. Yani Erdoğan iktidardan gitmemek için her yolu deneyecektir. İşin Türkçesi bu, çünkü iktidardan gitmenin kendisi için maliyetinin ne kadar ağır olduğunu görüyor."

-Soru: Maliyeti nedir? Hesap sorulacak mı?

Kılıçdaroğlu: "Şöyle ifade edeyim; ben diğer genel başkanların ne düşündüğünü bilmiyorum. Bu konuda herhangi bir aramızda görüşme de olmadı ama benim şahsi kanaatim şu AK Parti ne yaptıysa aynısını yapacağız.

2002'de geldiler. Meclis'te yolsuzlukları araştırma komisyonu kurdular. Ben de o komisyonun üyelerinden birisiydim.

Bürokrasinin namuslu, teknik elemanları ile oturduk, raporları hazırladık, yolsuzlukları ortaya çıkardık, bazıları Yüce Divan'a gitti, bazıları mahkemelere gitti.

Bütün bunlar. Aynısını yapacağız. Yani burada intikam almak, intikam duygusuyla hareket etmek, öç almak, yani bu devlet geleneğine yakışmaz.

Erdoğan gibi değiliz. İntikam, kin, öfke ile ben şunu yapacağım, bunu yapacağım, sizi ezeceğim.

Hayır, böyle bir şey yok. Hukuk neyi öngörüyorsa, hukuk kuralları içinde onu yapacağız. Belki hepsi beraat edecek. Bizim öğrendiklerimiz de yanlış olabilir. Raporlar çıkacak bu konuda. Yani bir insanı suçlamak öyle iki kelimeyle olmaz."

Kılıçdaroğlu maalesef haklı çıktı.

MHP'nin öz evladı, Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş 30 Aralık 2022'de Ankara'da evinin önünde siyasi cinayete kurban edildi.

Değerli okurlarım,

Seccadeyi ağızlarına pelesenk edip seçim meydanlarında dini utanmadan siyasete alet edenlere sesleniyorum;

3 gün gidemediğiniz Kahramanmaraş depremleri sonrası Hatay'da çekilen bu fotoğraflar sizi hiç mi rahatsız etmedi?

Hiç mi utanmadınız.

Ölen yakınlarını halıya sarıp sırtta taşıyan, kefenlediği yakınını motosikletle defnetmeye götürenlerin görüntüsü sizlere normal mi geldi.

Sizde Allah korkusu yok mu?

Allah'tan korkmaz kuldan utanmazlar…