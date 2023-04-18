Kim durduracak bu Galatasaray'ı

Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya Galatasaray'ın Alanya deplasmanında nasıl kazandığını yazdı.

Kim durduracak bu Galatasaray'ı

Zirveye çıkmak değil, zirvede durmak önemlidir.
Lider Galatasaray bu bilinçle oynuyor her maçı.
Haftalardır ligin zirvesinde olmalarının nedeni de bu.
Daha dört gün önce Kayserispor'a 6 gol yağdıran Sarı-Kırmızılılar, Alanya deplasmanında da hız kesmedi, sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Üstelik öyle aman aman, rakibi pozisyona boğan bir futbol da oynamadılar.
Basit, akıl dolu, sonuca odaklı bir oyunla özel yetenekli usta ayaklarını konuşturdular.
İşte o özel yetenekli, usta ayaklardan biri Mertens'di.
İlk yarıda İcardi'ye attırdığı gol derslikti. Henüz topla buluşmadan depar atan İcardi'yi görüp, pası onun önüne atması futbol zekasının ürünüydü.
Kendi attığı gol ise dört dörtlüktü.
Sonuçta Galatasaray adeta bir antrenman maçı yaparcasına, zorlanmadan farklı bir galibiyet daha almayı başardı.
Klas futbolcuları, klas paslar ve vuruşlarla golleri arka arkaya sıraladı.
Kaçırdıkları gol olsaydı, yine 6-7 gollük bir galibiyet elde edebilirdi.
Galatasaray bu oyun anlayışıyla zirveyi hak ediyor.
Düşünsenize, son 3 maçta rakip kalelere 12 gol.
Üstelik yorulmadan, zorlanmadan, sade, akıl dolu futbolu ve usta ayaklarıyla.
Diyeceksiniz ki, peki Alanyaspor ne yaptı.
Ne yapabilirdi ki.
Boyu belli, posu belli.
Ersun Yanal'ın gelmesiyle yeni bir hava yakalamaya çalışıyor ama bu kadroyla işi zor.
Galatasaray'a değil kafa tutma, zorlama şansı bile yoktu.
Gollere gelince.
14. dakikada Abdülkerim duran topla sağdan gelen ortayı şık kafa vuruşuyla açılışı yaptı: 0-1
17. dakikada Sacha Boey Yusuf'u cezaalanında düşürünce, Efecan penaltıyı ters köşeye yolladı: 1-1
42.dakikada iki süper yıldızın işbirliği vardı. Mertens harika bir pas verdi, İcardi usta vuruşla affetmedi: 1-2
48. dakikada skor tabelasına adını yazdıran yine Mertens'ti. Ceza yayında sol ayağı çimene takılıp kaymasına rağmen, sağ ayağıyla usta bir vuruşla farkı ikiye çıkardı :1-3
63. dakikada Adekugbe soldan jet gibi aktı, ortasında Rashica kendine yakışanı yaptı: 1-4

Maçın yayıncı kuruluşu Beinsports'a bir çift sözümüz olacak.
İcardi en formda zamanında, üstelik ilk yarıda gol atmasına rağmen ikinci yarı neden sahaya çıkmadı.
Sakat mı, bir sorunu mu var?
Yayıncı kuruluştan tık yok.
Habercilik yapmadan kutu satamazsınız beyler.
Biraz habercilik lütfen.

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