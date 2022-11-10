Silemezler seni Türk halkının gönlünden

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84. yılında, tüm Türkiye’de ve İstanbul’da büyük bir özlem, şükran ve minnetle anılıyor. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’ne özel çeşitli mekanlarda etkinlikler düzenlenecek.

Sosyal medyada vatandaşlar günün anlamına özel paylaşımlarda bulunuyor.

Paylaşılan bir videoda Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük fotoğrafının asılı olduğu mağazanın içinde ve önündeki vatandaşların işlerini güçlerini bırakarak, Ata'ya saygı için vefat ettiği saat olan 9'u 5 geçede hazır olda durduğu görüldü.

Video "Bu halk durdukça Mustafa Kemal'in izini silemezsiniz" notuyla paylaşıldı.

Sosyal medyada paylaşılan videoya beğeni ve yorum yağdı.