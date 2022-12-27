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Canan Karatay'dan mucizevi formül. Uykuda bile yağ yaktırıyor

Prof. Dr. Canan Karatay uykuda bile kilo verdirecek leptin diyetiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 12:04
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Profesör Canan Karatay mucizevi formül Leptin diyetini açıkladı. Uykuda bile yağ yaktırıyor

Canan Karatay'dan mucizevi formül. Uykuda bile yağ yaktırıyor
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Prof. Dr. Canan Karatay, yemeklerden 4-5 saat sonra devreye giren leptin hormano adlı hormonun, yağları yaktığını belirtmişti. . Bu hormon depolanmış yağları kan şekerine dönüştürüp gerekli enerjiyi sağlıyor.Hormon sabah 02-05 saatleri arasında en yüksek düzeyde salgılanıyor.

"LEPTİN YEDİKLERİNİZİ ENERJİYE ÇEVİRİR"

Yemek yemenin insilün salgılayarak yağları depo ettiğini söyleyen Karatay, "Leptin yediklerinizi enerjiye çevirir. Bu hormon en çok saat 2 ile 4 arası salgılanıyor" dedi. Yani akşam saat 8'den sonra hiçbir şey yenmez ise gece yarısı leptin hormonu ortaya çıkıyor ve kalçalar ile göbekteki yağları yakıyor.

Karatay’ın açıklamalarının ardından Leptin diyetinin ne olduğunu merak konusu oldu.

LEPTİN DİYETİ NEDİR?

1- Leptin diyeti beslenme programlarının gündeminden düşmeyen bir diyet programıdır.

2- Vücutta sağlıklı şekilde kilo kaybının oluşması için uygulanır.

3- Açlık ve tokluk hissinin dengelenmesini hedefleyen leptin diyeti, bir beslenme uzmanı kontrolünde yapılmalıdır.

4- Leptin diyetinde genellikle kalori hesabı yapılmaz. Sağlıklı seçimler ile uzun süre tokluk hedeflenir.

NASIL YAPILIR?

Leptin diyetinin kendine özgü bazı kuralları vardır. Eğer bu kurallara uyarsanız diyet sonucunda sağlıklı bir kiloya ulaşabilirsiniz. Leptin diyetini uygularken akşam yemeğinden sonra öğün yapmamaya çalışınız. Günde 3 öğün önerilir. Geçen 3 öğünde dolu dolu ve sağlıklı tabaklarla beslenmelisiniz. Bu diyette uymanız gereken diğer bir kural da büyük porsiyonlardan kaçınmaktır. Büyük servis tabaklarını istemsiz şekilde doldurmak isteyebilirsiniz. Bu nedenle daha küçük tabaklar ve az porsiyonlar tercih etmelisiniz. Protein ağırlıklı ve lif içeren besinleri tüketirseniz, tokluk hissini uzun bir süre yaşayabilirsiniz.

Diyet sürecinde karbonhidrat tüketiminden uzak kalmalısınız. Karbonhidrat yerine meyve, sebze ve tam tahıllar tüketilmelidir. Öğünler arasında en az 5 saat beklemeniz önerilir. Ara öğünlerde sadece bitki çayı ve kuru yemiş önerilir. Kuru yemiş leptin hormonunun salgılanmasını sağlar ve açlığı bastırır. Leptin diyeti listenizde kahvaltı öğününde mutlaka yumurta ve peynir yer almalıdır. Bu besinler sizi uzun bir zaman dilimi için tok tutacaktır. Leptin diyetini uygulayan kişilerin asitli içeceklerden, şekerli gıdalardan uzak kalması önemlidir. Bu tür besinler kısa süre içinde açlık hissini uyandırır ve leptin hormonunun dengesini bozar. Öğünlerde tüketmeniz gereken etleri haşlama ya da ızgara tercih etmelisiniz. Leptin hormonunun düzenli salgılanması için bol su içmeyi unutmayınız.

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