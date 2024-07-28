Milli Emlak'tan 11 bin 350 TL'ye dev arazi fırsatı. KDV'den muaf tutulacak

Aksaray Merkez'de, Altınkaya Kale Mahallesi'nde bulunan kıymetli bir taşınmaz, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor. İhale tarihi hızla yaklaşırken, yatırımcılar ve ilgililer için detaylar netleşti.

29 Temmuz 2024 tarihinde saat 09:30'da düzenlenecek olan ihale, Aksaray'da gerçekleştirilecek. İhale ile satışa sunulan taşınmazın tahmini bedeli 113.500 TL olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenler için gerekli teminat bedeli ise 11.350 TL olarak açıklandı.

KDV'DEN MUAF DEV ARAZİ

Altınkaya Kale Mahallesi'nde yer alan taşınmaz, 5.674,03 metrekarelik geniş bir yüzölçümüne sahip. Bu geniş arazi, yatırımcılar için çeşitli projelere olanak tanıyor ve yüksek yatırım potansiyeli sunuyor.

İHALEYE KATILIM

İhale tarihine yalnızca 1 gün, 16 saat, 23 dakika ve 59 saniye kala, ilgililerin ihaleye katılmak için gerekli hazırlıkları tamamlamaları önem arz ediyor. Bu değerli taşınmaz, yatırımcılar için cazip bir fırsat sunuyor ve ilgililer tarafından yakın takip ediliyor.

İlgilenenler için ihale, büyük projelere kapı aralayacak bir yatırım fırsatı olarak öne çıkıyor. Altınkaya Kale Mahallesi'nde bulunan bu taşınmaz, geleceğe yönelik sağlam bir yatırım arayanlar için ideal bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

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