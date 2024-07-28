Milli Emlak'tan 11 bin 350 TL'ye dev arazi fırsatı. KDV'den muaf tutulacak

Kaynak: Haber Merkezi
Milli Emlak'tan 11 bin 350 TL'ye dev arazi fırsatı. KDV'den muaf tutulacak

Milli Emlak, uygun fiyata arsa ve arazi tapusu için büyük fırsatları duyurmaya devam ediyor.

Aksaray Merkez'de, Altınkaya Kale Mahallesi'nde bulunan kıymetli bir taşınmaz, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor. İhale tarihi hızla yaklaşırken, yatırımcılar ve ilgililer için detaylar netleşti.

29 Temmuz 2024 tarihinde saat 09:30'da düzenlenecek olan ihale, Aksaray'da gerçekleştirilecek. İhale ile satışa sunulan taşınmazın tahmini bedeli 113.500 TL olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenler için gerekli teminat bedeli ise 11.350 TL olarak açıklandı.

arsaaaa.jpeg

KDV'DEN MUAF DEV ARAZİ

Altınkaya Kale Mahallesi'nde yer alan taşınmaz, 5.674,03 metrekarelik geniş bir yüzölçümüne sahip. Bu geniş arazi, yatırımcılar için çeşitli projelere olanak tanıyor ve yüksek yatırım potansiyeli sunuyor.

arsaaas.jpg

İHALEYE KATILIM

İhale tarihine yalnızca 1 gün, 16 saat, 23 dakika ve 59 saniye kala, ilgililerin ihaleye katılmak için gerekli hazırlıkları tamamlamaları önem arz ediyor. Bu değerli taşınmaz, yatırımcılar için cazip bir fırsat sunuyor ve ilgililer tarafından yakın takip ediliyor.

arsaewqe.webp

İlgilenenler için ihale, büyük projelere kapı aralayacak bir yatırım fırsatı olarak öne çıkıyor. Altınkaya Kale Mahallesi'nde bulunan bu taşınmaz, geleceğe yönelik sağlam bir yatırım arayanlar için ideal bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

arsacjdlcw.jpg​​​​​​​

İlgili Haberler
Tünelde faciadan dönüldü! Havalandırma borusu yola düştü
Meclis'te kabul edildi: Yurt dışı çıkış harcına zam
Bakan Işıkhan duyurdu: Toplu sözleşme ikramiyesi belli oldu
TL mevduatta yıllar sonra bir ilk. 67 ayın rekoru kırıldı
Ünlü markanın ürünlerinde bakteri tespit edildi. Bütün raflardan toplatılıyor
TÜVTÜRK'te yeni sisteme geçildi. Artık muayeneye gitmeseniz de olacak
MTV'de son viraja girildi. Hangi banka kaç taksit veriyor? İşte güncel liste
Son Haberler
Tünelde faciadan dönüldü! Havalandırma borusu yola düştü Gündem
Tünelde faciadan dönüldü! Havalandırma borusu yola düştü
Meclis'te kabul edildi: Yurt dışı çıkış harcına zam Ekonomi
Meclis'te kabul edildi: Yurt dışı çıkış harcına zam
Park halindeki araçlara vuran araç yan yattı: 2 yaralı Yerel Haberler
Park halindeki araçlara vuran araç yan yattı: 2 yaralı
Netanyahu'ya kınama Resmi Gazete'de Gündem
Netanyahu'ya kınama Resmi Gazete'de
Bozcaada Belediyesi'ne çevre kirliliği nedeniyle 1 milyon 161 bin lira ceza Gündem
Bozcaada Belediyesi'ne çevre kirliliği nedeniyle 1 milyon 161 bin lira ceza
Üç uluslararası anlaşma Meclis'te kabul edildi Gündem
Üç uluslararası anlaşma Meclis'te kabul edildi
Tartıştığı kişiyi vurdu, polise ateş açtı Yerel Haberler
Tartıştığı kişiyi vurdu, polise ateş açtı