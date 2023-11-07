Nefes kesen dev derbi Chelsea'nin. Tottenham'a fark attı. Mirza Şeker yazdı

İngiltere Premier Lig'in 11. haftası, dev derbi karşılaşmasına sahne oldu.

Ligin namağlup tek takımı Tottenham, alt sıralardan kurtulmaya çalışan Chelsea'yi konuk etti.

Postecoglou'nun öğrencileri, maçı kazanması durumunda liderliğini sürdürecekti.

DERBİ GOLLE BAŞLADI!

Tottenham, derbiye fırtına gibi başladı ve henüz 6. dakikada gol geldi. Kulusevski'nin attığı golde şans yanındaydı.

İsveçli yıldızın çektiği şut defansa çarptı ve top ağlara gitti.

13'te Tottenham bir gol attı ancak Son'un attığı gol ofsayt nedeniyle sayılmadı.

CHELSEA GOLÜ BULDU ANCAK GEÇERSİZ!

Konuk ekip Chelsea, baskısını arttırdı ve Sterling ile maça dengeyi getirdi.

21'te atılan gol öncesi Sterling'in elle oynaması nedeniyle gol iptal edildi.

NELER OLUYOR NELER!

Derbi, adına yakışır bir derbi olmaya başladı. Chelsea'de Caicedo golü attı. Ancak gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Daha sonrasında hakem Romero'nun yaptığı müdahele için VAR'a giderken, penaltı noktasını gösterdi, üstüne Romero'ya kırmızı kart verdi.

İşler tam tersine döndü. Chelsea için oyun iyi bir hal almaya başladı.

DERBİYE DENGE GELDİ

Kazanılan penaltıda topun başına geçen 20'lik Palmer, topu ağlara yollamayı başardı ve maça denge geldi. Üstelik Tottenham 10 kişiyken.

SAKATLIK ŞOKU

Tottenham için kabus devam ediyor. Romero'nun kırmızısı sonrası defansın diğer ismi M. van de Ven, sakatlandı ve maça devam edemedi.

Maddison ve van de Ven oyundan çıkarken, Höjberg ve Emerson oyuna girdi.

İLK YARI 1-1!

Nefes kesen derbinin ilk yarısı gerçekten muhteşem geçti. İptal edilen goller, kırmızı kart ve karşılıklı gollerin olduğu bir 45 dakika izledik.

TOTTENHAM 9 KİŞİ KALDI

Tottenham şok üstüne şok yaşamaya devam ediyor. Udogie, ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla 55'te takımını 9 kişi bıraktı.

CHELSEA BASTIRDI, TOTTENHAM DİRENDİ

Chelsea, 9 kişi kalan rakibine karşı tüm riskleri aldı. Ancak muazzam kapanan Tottenham, Chelsea'ye gol izni vermedi bir türlü.

BURAYA KADAR!

Tottenham çok iyi savundu 9 kişiyle ancak Chelsea bu oyunu bitirdi. Savunma arkasına atılan topa iyi koşan Sterling, çok iyi koşu attı ve Jackson'a bıraktı. Jackson'a sadece dokunmak kaldı ve skor 75'te 2-1 oldu.

İkinci gole benzer bir gol daha atan Chelsea fişi çekti ve Jackson'ın golüyle skor 3-1'e geldi.

Uzatmalarda leblebi gibi gol atan Chelsea'de Jackson, hattrick yaptı ve kaleciyi çalımlayarak boş kaleye topu yuvarladı. Skor 4-1'e gelirken Jackson, Ronaldo'nun 'siu' gol sevinci yapmayı ihmal etmedi.

DERBİNİN GALİBİ CHELSEA

Müthiş bir derbi izledik.

Chelsea, 4-1 kazanarak Tottenham'ın ligdeki namağlup serisini bitirdi ve liderlik koltuğundan etti.

Tottenham 26 puanda 2. sırada kalırken, Chelsea 15 puanla 10. sıraya yükseldi.