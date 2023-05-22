OAn geldi Sinan Oğan

Soru şu: 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçilemeyen Recep Tayyip Erdoğan'ın ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın devletin resmî uçağı ile Ankara'dan İstanbul'a ayağına götürülmesine kim aracılık etti?

-Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev mi?

ATA İttifakı'nın iki büyük birleşeni Zafer Partisi'nin lideri Ümit Özdağ ile Adalet Partisi'nin lideri Vecdet Öz, bu görüşmeden haberleri olmadıklarını açıkladılar.

-Sinan Oğan bu soruya yanıt vermeli.

Erdoğan'ın bugüne kadar özellikle MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef aldığı şu sözlerini ATA İttifakı liderlerine ve Sinan Oğan'a anımsatayım.

"Ben Türk'üm ama Türkçü değilim.

Biz Türk milliyetçiliğini de ayaklarımızın altına alıyoruz, Laz milliyetçiliğini de ayaklarımızın altına alıyoruz, Kürt milliyetçiliğini de ayaklarımızın altına alıyoruz, Arap milliyetçiliğini de ayaklarımızın altına alıyoruz, hepsini de ayaklarımızın altına alıyoruz.

Değerler silsilesi içinde öyle bir öykü ırki, kavmiyete, kabileye dayanan bir milliyetçilik yoktur.

Bu şeytandan bunu kabul etmemiz mümkün değil.

Sayın Bahçeli bu sabah konuşmayı beğenmemiş. Zaten sen beğenmeyesin diye bu konuşmayı yaptım.

Kimse Türklüğünü inkâr etmiyor ki ama Türkçülük yapmıyorum mesele burada.

Her sabah Türk'üm demekle, Türk olunmaz."

Emine ve Recep Tayyip çifti, Suriye Devlet Başkanı Esad ve eşi ile Türkiye'de tatil yapmışlar Erdoğan şöyle demişti:

-"Kardeşim Esad ile Türkiye-Suriye kardeşliğine adım attık."

Büyük Ortadoğu Projesi'nin Eş Başkanı olarak Erdoğan, Amerika'nın Suriye'ye müdahale etmesine destek veren Erdoğan şöyle demişti;

-"Katil Esed…"

Bu destek 6 milyon Suriyelinin Türkiye'ye sığınması ve devlet bütçesinden 110 milyar doların sığınmacılara akıtılmasına neden oldu.

Sığınmacılara karşı en sert siyaseti yapan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ partisinin oylarını yüzde 10'a yükseltti.

Erdoğan ise Türk vatandaşlığı da verdiği sığınmacılar için şunu söylemeye devam etti:

-"Suriyeli, Afgan sığınmacıları ülkelerine göndermeyeceğiz."

Sinan Oğan madem "Türkiye'de güçlü bir milliyetçi seçmen kitlesinin görülmesine katkı sağladık, bu söylem milliyetçi kitlenin genişlemesini sağladı" teması ile 14 Mayıs öncesini sosyal medyada 11 başlık adı altında değerlendirip şu imza ile yayınladın:

-"#OAnGeliyor"

O halde OAn geldi Sinan Oğan.

Şu sorularıma yanıt verir misin?

1-Milliyetçiliği her vesile ile ayaklar altına alan,

2-Türkçülüğe karşı çıkıp alay eden,

3-Andımızı kaldıran,

4-Atatürk adının devletin tesislerinde kullanılmasını yasaklayan,

5-Atatürk posterlerini devlet dairelerinden kaldırtan,

6-Türk ve Atatürk Milliyetçiliğini reddeden,

7-Camileri siyasetin merkezi haline getiren,

8-Sinan Ateş siyasi suikastını işleten siyasi ayağın ortaya çıkartılmasını bir kenara bırakalım ki bu cinayeti kınamayan,

9-Süleyman Soylu'yu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a saldırtan,

10- İhvan geleneğine bağlı, Emevî zihniyetli Arap dünyasına hayran olan,

11- "Anayasanın ilk 4 maddesini değiştireceğiz, Ulus Devlet anlayışını yıkacağız, Türkiye'yi federasyonlara bölüp Kürdistan kuracağız, Kürtçeyi resmî dil yapacağız, PKK terör örgütü değildir" diye HÜDA PAR ile ittifak kuran,

12-Hizbullah terör örgütünün devamı HÜDA PAR'ın genel başkanı ve iki üyesini AKP listesinden milletvekili yapan;

Erdoğan'a şöyle mi diyeceksin?

- "OAn geldi."

OAn geldi ise soruyorum:

-Devlet Bahçeli gibi Erdoğan'ı mı destekleyeceksin?

-Sanki yüzde 5,2 oyu tek başına almış gibi; ATA İttifakı partilerinden kopacak mısın?

Eğer Erdoğan'a destek verirsen bil ki ATA İttifakı adayı olarak sana oy veren Atatürkçü, milliyetçi gençler şöyle diyecekler;

-İnadına Kemal Kılıçdaroğlu…

Bu sayede Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı seçilir.

Eğer şöyle dersen;

-Atatürk milliyetçiliği ve Türk Milliyetçiliği dersen,

-PKK ve FETÖ ile güç birliği yaparak terörün kökünü kazıyalım dersen,

-CHP'nin altı ilkesinden birisi olan "Milliyetçilik" kavramına hep birlikte sımsıkı sarılalım dersen,

-Sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesi konusunda Ümit Özdağ'a destek veren Kemal Kılıçdaroğlu doğru yaptı dersen,

-AKP ve HDP iş birliği ile yaratılan çözüm süreci ülkemize felaket yaşattı dersen,

-HDP ve HÜDA PAR'ın Türk siyasetini esir almalarına Millet İttifakı olarak hep birlikte tepki gösterelim dersen,

-Anayasanın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddelerini asla değiştirtmeyiz dersen

-MHP'lilerin sana saldırılarına tepki gösterirsen bil ki;

ATA İttifakı ve Millet İttifakı iş birliği ile Türkiye'yi ucube Tek Adam Rejiminden, milleti de açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşamaktan kurtarırsınız

Sinan Oğan bil ki;

-Kemal Kılıçdaroğlu'nun da, Millet İttifakı'nın liderlerinin de kapısı sana sonuna kadar açık