16 kaplanı 350 kişiden sadece 4'ü bulabildi. Zekanızı test edin

Akşam'ın haberine göre, optik illüzyon testleri dünya çapında ün kazanmaya devam ediyor. Bunlardan biri de 16 adet kaplanın yer aldığı görsel oldu. Görseldeki kaplanları 45 saniyede bulanların dikkatli ve kuvvetli zekaya sahip olduğuna dikkat çekiliyor. Söz konusu test ülkemizde 350 kişiye uygulanırken sadece 4 kişi 16 adet kaplanı belirlenen sürede bulabildi. Peki Trabzonsporluları bile zorlayan bu görseldeki 16 adet kaplanı görebilecek misiniz?

45 SANİYEDE 16 KAPLANI BULUN

Paylaştığımız görselde 45 saniyede 16 adet kaplanı bulmanız isteniyor. Söz konusu testteki kuşlar ve bitkiler algınızla oynarken cevabı bulmanıza engel oluyor. Hemen şimdi aşağıdaki görsele göz atın ve 16 adet kaplanı bulup bulamayacağınızı test edin.



Başlangıçta görselde 5-6 adet kaplan direkt olarak göze çarpıyor ancak istenen sayı tam 16. Dikkatle incelediğinizde kaplanlar teker teker dikkatinizi çekmeye başlıyor. Tabii tamamını 45 saniyede bulabilmek oldukça zor.

Testi hazırlayanlar sadece dikkatli ve kuvvetli zekâya sahip insanların bu testi çözeceğini belirtiyor. Tekrar hatırlatmakta fayda var ülkemizde 350 kişiye uygulanan testte sadece 4 kişi 45 saniyede 16 kaplanı bulabildi.

Bu kısa sürede 16 adet kaplanın nerede olduğunu bulamadınız mı? Aşağıda verdiğimiz görselde kaplanların nerede olduğunu işaretledik. Buyurun cevaba: