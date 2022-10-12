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16 kaplanı 350 kişiden sadece 4'ü bulabildi. Zekanızı test edin

Kaplanlı optik illüzyon görselinde 16 adet kaplanı 45 saniyede bulanlar dikkati ve kuvvetli zekâsıyla öne çıkıyor. Dünya çapında konuşulan bu optik illüzyon testi gözleri oldukça zorluyor. Ülkemizde 350 kişiye uygulanan testte sadece 4 kişi 16 adet kaplanı bulabildi. 

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 08:28
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Optik illüzyon testi. 16 kaplanı 350 kişiden sadece 4'ü bulabildi. Ben bulurum diyenler bile göremedi.  Zekanızı test edin

16 kaplanı 350 kişiden sadece 4'ü bulabildi. Zekanızı test edin
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Akşam'ın haberine göre, optik illüzyon testleri dünya çapında ün kazanmaya devam ediyor. Bunlardan biri de 16 adet kaplanın yer aldığı görsel oldu. Görseldeki kaplanları 45 saniyede bulanların dikkatli ve kuvvetli zekaya sahip olduğuna dikkat çekiliyor. Söz konusu test ülkemizde 350 kişiye uygulanırken sadece  4 kişi 16 adet kaplanı belirlenen sürede bulabildi. Peki Trabzonsporluları bile zorlayan bu görseldeki 16 adet kaplanı görebilecek misiniz?

45 SANİYEDE 16 KAPLANI BULUN

Paylaştığımız görselde 45 saniyede 16 adet kaplanı bulmanız isteniyor. Söz konusu testteki kuşlar ve bitkiler algınızla oynarken cevabı bulmanıza engel oluyor. Hemen şimdi aşağıdaki görsele göz atın ve 16 adet kaplanı bulup bulamayacağınızı test edin.


Başlangıçta görselde 5-6 adet kaplan direkt olarak göze çarpıyor ancak istenen sayı tam 16. Dikkatle incelediğinizde kaplanlar teker teker dikkatinizi çekmeye başlıyor. Tabii tamamını 45 saniyede bulabilmek oldukça zor.
Testi hazırlayanlar sadece dikkatli ve kuvvetli zekâya sahip insanların bu testi çözeceğini belirtiyor. Tekrar hatırlatmakta fayda var ülkemizde 350 kişiye uygulanan testte sadece 4 kişi 45 saniyede 16 kaplanı bulabildi.
Bu kısa sürede 16 adet kaplanın nerede olduğunu bulamadınız mı? Aşağıda verdiğimiz görselde kaplanların nerede olduğunu işaretledik. Buyurun cevaba:

 

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fatih
12.10.2022 08:49
akp hükümetinin 20 yıl boyunca yaptığı tüm yolsuzlukları hukuksuzlukları yasakları sayın desek acaba kaç kişi tam rakam verebilir :))))  
 
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