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4 horozu 400 kişiden sadece 3'ü görebildi. Zekanızı test edin

Horozlu optik illüzyon testi dünya çapında ses getirmeye devam ediyor. 4 adet horozu 30 saniyede bulanların dikkati ve zekasına vurgu yapılıyor. Gözleri oldukça zorlayan bu test ülkemizde 400 kişiye uygulandı ve sadece 3 kişi 30 saniyede 4 horozu bulabildi. 

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 11:42
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4 horozu 400 kişiden sadece 3'ü görebildi. Zekanızı test edin. Ben bulurum diyenler bile çok zorlandı

4 horozu 400 kişiden sadece 3'ü görebildi. Zekanızı test edin
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Akşam'ın haberine göre, optik illüzyon testleri dünya çapında konuşulmaya devam ediyor. Bunlardan biri de 4 adet horozun bulunduğu test oldu. Aşağıda yer alan görseldeki horozları 30 saniye içinde bulanların dikkati ve zekâsına vurgu yapılıyor. Söz konusu optik illüzyon testi ülkemizde de 400 kişiye uygulandı ve sadece 3 kişi 4 horozu belirtilen sürede bulabildi. Denizlispor'un maskotu olan horozları Yeşil-Siyahlı taraftarlar bile bulmakta zorlanıyor.

Paylaştığımız görselde 30 saniyede 4 adet horozu bulmanız isteniyor. Söz konusu görseldeki tavuk, kaz, kabak, gözlük ve şapka gibi öğeler dikkatinizi dağıtmak için yer alıyor. Hemen şimdi aşağıdaki görsele göz atın ve 4 adet horozu bulup bulamayacağınızı test edin.


Başlangıçta görsel gözü oldukça yoruyor ancak ibik detayına odaklandığınızda yavaş yavaş testi çözmeye başlıyorsunuz. Tabii bunu sadece 30 saniyede yapabilmek oldukça zor. Testi hazırlayanlar sadece dikkatli ve kuvvetli zekâya sahip insanların bu testi çözeceğini belirtiyor. Hatırlatmakta fayda var ülkemizde 400 kişiye uygulanan bu testi sadece 3 kişi çözebildi.
Bu kısa sürede 4 adet horozun nerede olduğunu bulamadınız mı? Aşağıda verdiğimiz görselde horozların nerede olduğunu işaretledik. Buyurun cevaba...

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vatandaş
13.10.2022 12:01
bunları sorup durmayın bu zeka nerde bizde :))))  
 
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