Kartalı her 200 kişiden sadece 1'i bulabildi. Çok ama çok dikkatli bakın

Sosyal medyada sıkça paylaşılan bir fotoğrafta yer alan kartalı bulmak sanıldığından daha zor. Fotoğrafta dağ manzarası yer alıyor ancak gökyüzünde gizli bir kartal bulunuyor. Testi her 200 kişiden 1'i çözebiliyor.

Türkiye'nin haberine göre, IQ testlerinin parçası olarak kabul edilen optik illüzyon testleri son günlerin popüler akımlarından birisi oldu. Fotoğraflara gizlenmiş objeleri bulmak eğlenceli olduğu zekayı da geliştiriyor. Aşağıda paylaştığımız fotoğrafa gizlenmiş kartalı bulmak ise hiç kolay değil.



Göklerde süzülen ve Beşiktaş'ın da simgesi olan kartalı her 200 kişiden 1'i bulabiliyor.

Fotoğrafta bir dağ manzarası yer alıyor. Gökyüzü ve dağ detaylarıyla bezeli fotoğrafta bir kartal bulunuyor.

Görüntüye gizlenmiş kartal silüeti aslında tam karşınızda yer alıyor. Fotoğrafa sadece dikkatli bakın, gizli olanı görebilirsiniz.

Doğru cevabı öğrenmek için aşağıdaki fotoğrafa bakın.

Optik illüzyon testlerinde görüntü yanılsamaları kafa karıştırabilir. Ancak bazı insanlar cevabı hızlı bir şekilde bulabiliyor. Bazıları ise tahminlerine karşılık doğru cevabı bulamadılar.