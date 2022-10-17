17 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kartalı her 200 kişiden sadece 1'i bulabildi

optik illüzyon testleri insanların sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Sosyal medyada sıkça paylaşılan bir fotoğrafta yer alan kartalı bulmak sanıldığından daha zor. Fotoğrafta dağ manzarası yer alıyor ancak gökyüzünde gizli bir kartal bulunuyor. Testi her 200 kişiden 1'i çözebiliyor.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 10:41
Takip Et

Çok ama çok dikkatli bakın. Kartalı her 200 kişiden sadece 1'i bulabildi. Beşiktaşlılar bile takımlarının simgesini bulamadı

Kartalı her 200 kişiden sadece 1'i bulabildi
+
Aa
-

Kartalı her 200 kişiden sadece 1'i bulabildi. Çok ama çok dikkatli bakın

Sosyal medyada sıkça paylaşılan bir fotoğrafta yer alan kartalı bulmak sanıldığından daha zor. Fotoğrafta dağ manzarası yer alıyor ancak gökyüzünde gizli bir kartal bulunuyor. Testi her 200 kişiden 1'i çözebiliyor.

Türkiye'nin haberine göre, IQ testlerinin parçası olarak kabul edilen optik illüzyon testleri son günlerin popüler akımlarından birisi oldu. Fotoğraflara gizlenmiş objeleri bulmak eğlenceli olduğu zekayı da geliştiriyor. Aşağıda paylaştığımız fotoğrafa gizlenmiş kartalı bulmak ise hiç kolay değil.


Göklerde süzülen ve Beşiktaş'ın da simgesi olan kartalı her 200 kişiden 1'i bulabiliyor. 
Fotoğrafta bir dağ manzarası yer alıyor. Gökyüzü ve dağ detaylarıyla bezeli fotoğrafta bir kartal bulunuyor.
Görüntüye gizlenmiş kartal silüeti aslında tam karşınızda yer alıyor. Fotoğrafa sadece dikkatli bakın, gizli olanı görebilirsiniz.
Doğru cevabı öğrenmek için aşağıdaki fotoğrafa bakın.

Optik illüzyon testlerinde görüntü yanılsamaları kafa karıştırabilir. Ancak bazı insanlar cevabı hızlı bir şekilde bulabiliyor. Bazıları ise tahminlerine karşılık doğru cevabı bulamadılar. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
1
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
2
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
3
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
4
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
5
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
6
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
7
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Ukrayna'nın başkenti Kiev'e insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendi
﻿Ukrayna'nın başkenti Kiev'e insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendi
﻿Ukrayna'nın başkenti Kiev'e insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendi
﻿Rıdvan Dilmen'den flaş sözler: Ismael Jesus'un önünde
﻿Rıdvan Dilmen'den flaş sözler: Ismael Jesus'un önünde
﻿Rıdvan Dilmen'den flaş sözler: Ismael Jesus'un önünde
﻿Erkekliğe adım atamadan öldü
﻿Erkekliğe adım atamadan öldü
﻿Erkekliğe adım atamadan öldü
﻿Uykusuzluğun büyük zararı ortaya çıktı
﻿Uykusuzluğun büyük zararı ortaya çıktı
﻿Uykusuzluğun büyük zararı ortaya çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.