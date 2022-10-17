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Görseldeki martıyı 550 kişiden bir kişi bulabildi

Martılı optik illüzyon testi dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Testi hazırlayanlar 30 saniye içinde görseldeki martıyı bulmamızı istiyor. Söz konusu test ülkemizde 550 kişiye uygulanırken sadece 1 kişi 30 saniye içinde martıyı bulabildi. 

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 08:56
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Çok iyi odaklanın. Görseldeki martıyı 550 kişiden bir kişi bulabildi

Görseldeki martıyı 550 kişiden bir kişi bulabildi
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Akşam'ın haberine göre, dünyayı kasıp kavuran optik illüzyon testlerine son eklenen görselde 30 saniyede martıyı bulmamız isteniyor. Aşağıda yer alan görseldeki martıyı 30 saniyede görenlerin müthiş dikkatine vurgu yapılıyor.

Ülkemizde 550 kişiye uygulanan testten sadece 1 kişi galip çıkabildi. Kasımpaşa'nın maskotu olan martıyı Lacivert-Beyazlılar dahi görmekte zorluk çekiyor. Peki siz bu testteki martıyı bulabilecek misiniz?

SÜRENİZ BAŞLADI

Paylaştığımız görselde 30 saniyede martıyı bulmanız isteniyor. Söz konusu görselde aşırı derecede obje olduğu için algılarınız oldukça karışacaktır. Ancak unutmayın ki Türkiye'de sadece 1 kişi martılı optik illüzyon testinden başarıyla ayrıldı. Belki de siz 2. kişi olacaksınız.
Görselde karışık bir şekilde duran onlarca obje olduğundan martıyı bulmak oldukça güç. Peki 30 saniyede siz görseldeki martıyı bulabildiniz mi? Cevabınız hayır ise aşağıda verdiğimiz görselde martının nerede olduğunu işaretledik. Buyurun cevaba.... 

 

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Baybars Ağaoğlu
17.10.2022 09:08
Boş boş şeylerle uğraşıyorsunuz.  
 
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