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Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi

Nehirdeki şahini optik illüzyon görselini 9 saniyede fark edebilenler dikkat ve keskin zekâlarıyla öne çıkıyor. Dünya genelinde trend olan bu optik illüzyon testi gözleri ve beyni bir hayli zorluyor. Türkiye'de 100 kişiden sadece 4'ü şahinin yerini bulabildi.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 07:29
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Beynin sigortalarını zorluyor. Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi

Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
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Akşam'ın haberine göre, dünya genelinde ün kazanan ve zeka zorlayan optik illüzyon testlerinin bir yenisine nehirdeki şahin eklendi. Bu zorlu testte nehir görselinde gizlenen şahini 9 saniyede bulmak kıvraklık ve dikkat gerektiriyor. 

Testi hazırlayanlar 9 saniye içinde şahini 100 kişiden sadece 4'ünün bulabildiğini ve bu kişilerin üstün bir dikkatle zeka seviyelerinin bir hayli ileri olduğun öne sürdü. Peki Gaziantepsporluları bile maskotlarını bulmakta oldukça zorlayan bu görseldeki gizli şahini 9 saniyede fark edebilecek misiniz?

ZAMANINIZ BAŞLADI

Paylaştığımız nehir görselinde 9 saniyede 1 adet gizli şahini bulmanız isteniyor. Söz konusu testteki ağaçlar ve nehrin yansıması algınızla oynarken cevabı bulmanıza mâni oluyor. Hemen şimdi aşağıdaki görsele göz atın ve o saklı şahini bulup bulamayacağınızı test edin. Nehrin içinde gizlice saklanan şahini optik illüzyon içinde bilmek ister misiniz? Hemen aşağıdaki görsele göz atalım.

 

 

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