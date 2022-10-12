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9 aslanı 250 kişiden sadece 3'ü görebildi. Zekanı test et

250 kişiye sorulan optik illüzyon fotoğrafında 10 saniye içerisinde 9 aslan görselini bulan kişilerin üstün zeka testini başarıyla geçtiği iddia ediliyor. Türkiye'de 250 kişiye uygulanan testte sadece 3 kişi 9 adet aslanı bulabildi. Siz de deneyin.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 13:43
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Galatasaraylılar bile bulamadı. 9 aslanı 250 kişiden sadece 3'ü görebildi. Zekanı test et

9 aslanı 250 kişiden sadece 3'ü görebildi. Zekanı test et
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Star'ın haberine göre, aslanlı optik illüzyon fotoğrafı dünyada büyük yankı uyandırırken Türkiye'de de Galatasaraylılara test uygulandı. 9 adet aslanın bulunduğu görsel sarı kırmızılı 250 taraftara soruldu. Sadece 3 kişinin 10 saniye içerisinde bulduğu 9 aslana bir çok taraftar cevap veremedi. Testi hazırlayanlar 10 saniye içinde 9 aslanı bulabilenlerin üstün zekalı olduğunu söylüyor. 

Yapılan paylaşımda 10 saniyede 9 aslanı bulmanız gerekiyor. Söz konusu görselde dikkat dağıtmak amacıyla kaya parçaları bulunuyor. Hemen şimdi görsele göz atın ve zekanızı test edin.

Fotoğrafta kayalıklarla birlikte karılık bir görüntü görülüyor. Kahverengin doğayla bütünleşmesi sebebiyle dikkat dağıtılması amaçlanıyor.
Sadece dikkatli ve üstün zekalı insanların 10 saniyede bulabileceği iddia edilen optik illüzyon testinde 9'uncu kişi siz olabilirsiniz.

Bu kısa sürede 9 adet aslanın nerede olduğunu bulamadınız mı? Aşağıda verdiğimiz görselde söz konusu aslanların nerede olduğunu görebilirsiniz.

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Devrim
12.10.2022 15:07
12 adet aslan var. Görene köre ne...  
 
TÜRK MİLLETİ ASLAN YÜREKLİDİR👍🇹🇷
12.10.2022 15:04
Bizim insanımız daha zeki.Gerçekten !10. aslan dedikleri gibi akarsu içerisinde (aslan yüzü)👏👏👏👏  
 
Doktor Bu Ne?
12.10.2022 14:49
Sudaki aslan ne oldu?  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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