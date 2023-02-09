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  • Hatay’da cezaevinde isyan. Ölü ve yaralılar olduğu iddia edildi. Görüntüleri Erk Acarer paylaştı

Hatay’da cezaevinde isyan. Ölü ve yaralılar olduğu iddia edildi. Görüntüleri Erk Acarer paylaştı

Hatay’da bir cezaevinde isyan çıktığı, isyanın kanlı biçimde bastırıldığı iddia edildi.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 23:31
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Hatay’da cezaevinde isyan. Ölü ve yaralılar olduğu iddia edildi

Hatay’da cezaevinde isyan. Ölü ve yaralılar olduğu iddia edildi. Görüntüleri Erk Acarer paylaştı
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Gazeteci Erk Acarer sosyal medya hesabından bir video paylaşarak “Hatay Cezaevi. Evet sıkıntılarımız çok büyük. Bir görüntü daha var. Onu göstermeyi uygun bulmuyorum.” ifadelerini kullandı.

 

İddiaya göre üç mahkum öldürüldü, dokuzu yaralandı.

İndependent Türkçe'nin  haberine göre; Hatay T Tipi Kapalı İnfaz Kurumu’nda dün öğlen saatlerinde hükümlü ve tutukluların bulunduğu iki ayrı blokta yaklaşık yaklaşık 250 kişi koğuşları ateşe verdi.

Yaklaşık 250 kişilik mahkum grubu, cezaevinden iç kısma çıktı ve firar girişiminde bulundu. 

Bu esnada dış kapı kısmında jandarma, mahkumlara müdahale etti. 

Burada 12 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edilenlerden 3’ü hayatını kaybetti. 

İsyana müdahalenin ardından cezaevinin kullanılamaz hale geldiği belirlendi. 

Cezaevi idaresinin talebi üzerine Yayladağı Cezaevi Jandarma Komutanlığı’nda görevli personel isyana müdahalede etti. İsyan ve yangının büyümesinin ardından takviye kuvvetler sevk edildi.

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adam öldürme suçundan içeri girenlerin dışındakiler tahliye edilsin, ya da mahkumlar başka illere nakledilsin.
9.02.2023 01:19
mahkumlar için olağanüstü durum söz konusu değil mi? ekmek yok, su yok, ısınma yok. hiçbir şey yoksa adama işkence çektirmenin alemi ne? hatay normale döndüğünde mahkumları tekrar cezaevine alırsın.  
 
Teyide muhtaç bir bilgi
9.02.2023 00:25
Tv.de yapılan bir açıklamaya göre söz konusu hareketlilik bşr isyan değil cezaevinin hasar gören bölümünden yapılan firar girişimi olduğu yönünde  
 
tosun
9.02.2023 00:00
idam cezasını kaldırıyorsun.firar edeni öldürüyorsun.kaçan idamlık bile olsa öldüremezsin. kim emri verdiyse hesap sorulmalı.  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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