Osman Aşkın Bak Quaresma'ya rabonanın tarihsel gelişimini anlattı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şampiyonlar Ligi finali öncesi düzenlenen efsaneler turnuvasına katıldı. Turnuvada forma giyen Quaresma ile sohbet gerçekleştiren Bak, 2018'de paylaştığı rabona gönderisini gösterdi.

Osman Aşkın Bak Quaresma'ya rabonanın tarihsel gelişimini anlattı

Bu sezon Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak. Dev finalde Manchester City ile Inter boy gösterecek. Karşılaşma öncesi şehirde pek çok etkinlik düzenlendi. Bunlardan birisi de futbol efsanelerinin düzenlediği turnuvaydı. Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma da bu turnuvanın içinde yer aldı.

PAYLAŞIMINI QUARESMA'YA GÖSTERDİ
Turnuva maçı öncesi yeni Spor Bakanı olan Osman Aşkın Bak, Quaresma'ya 2018'de paylaştığı "Rabona'nın tarihsel gelişimi" başlıklı gönderisini gösterdi. Gönderisinde Quaresma'nın ve Osman Aşkın Bak'ın rabona hareketi vardı.

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"RABONA'NIN TARİHSEL GELİŞİMİNİ HATIRLATTIM"
Bugün de Bak, sosyal medya hesabından "Q7'ye rabonanın tarihsel gelişimini hatırlattım" başlığı ile sosyal medyada bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımı görenler beğeni ve yorum yağdırdı.

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