Milli Takım Suudi Arabistan'ı 1-0 mağlup etti

Kaynak: AA
Milli Takım Suudi Arabistan'ı 1-0 mağlup etti
Hırvatistan'da düzenlenen Uluslararası Dostluk Turnuvası final maçında milliler Suudi Arabistan karşısında 1-0 galip geldi.

Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'da katıldığı Uluslararası Dostluk Turnuvası'nın final maçında Suudi Arabistan karşısında 1-0 galip gelerek ederek turnuvayı noktaladı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, mücadelede ay-yıldızlı ekibin golünü 86. dakikada Efe Sayhan kaydetti. Maçın sonlarına doğru Baran Ali Gezek, 90. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı

Ay-yıldızlılar, Hırvatistan'daki turnuvaya Yunanistan'ı 2-1 yenerek başladıktan sonra İskoçya'yı da 1-0'lık skorla geçmişti. Suudi Arabistan galibiyetiyle birlikte üçte üç yaparak turnuvayı 3 galibiyetle tamamladılar.

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