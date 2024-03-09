Rıdvan Dilmen imzayı attı

Eren Bozdaş
Rıdvan Dilmen imzayı attı
TV8,5'ta yayınlanan %100 programında açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen kendi geleceği hakkında konuştu.

Trendyol Süper Lig’in29. Haftasında Galatasaray sahasında Rizespor’u ağırladı.

RAMS Park’ta oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar 6-2’lik sürpriz bir galibiyet elde etti.

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GELECEĞİ HAKKINDA KONUŞTU

Maçın ardından TV8,5 ekranlarında yayınlanan “%100 Futbol” programında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen kendi geleceği hakkında sürpriz ifadelerde bulundu.

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"1 YIL DAHA BURADAYIM"

Acun Ilıcalı ile 1 yıllık yeni bir sözleşmeye imza atan Dilmen, "Bir sene daha buradayım, Acun Medya ile anlaşmamızı yaptık gelecek sezondan sonra jübilemi yapmak istiyorum. Kendim böyle bir karar aldım" dedi. Rıdvan Dilmen, ayrıca moderatör Murat Kosova'ya da "Senden ayrılmayacağım, yine gelecek sezon da seni rahatsız edeceğim. Bırakmıyorum seni seneye de" dedi.

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DAHA ÖNCE DE BIRAKMIŞTI

Yorumculuğu daha önce 2021 yılında gelen eleştirilerin ardından bir kez daha bırakan Rıdvan Dilmen yakın Arkadaşı Acun Ilıcalı’nın teklifi sonrası TV8,5’a transfer olarak kararından vazgeçmişti.

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