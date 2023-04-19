Trabzonspor'a öyle bir hoca geldi ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sedat Kaya Bjelica'yı yazdı

Sedat Kaya / YENİÇAĞ

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, futbol sahalarında ender rastlanan bir kişilik.

Öncelikle bir entelektüel, kitap okuma ve okutma hastası.

İyi bir hayvansever, Rocky Balboa isimli Labrador cinsi bir köpeği var.

Ayrıca çok dilli. İspanyolca, Almanca, İngilizce, İtalyanca, Fransızca ve Lehçe konuşabiliyor.

Sadece kendisi değil, ailesi de öyle.

İki oğlu Luan ve Lukka da beşer dil biliyorlar.

Eşi Sena ise bu dillerin dışında Slovence de konuşabiliyor.

Yani Bjelica ailesi tam 6 dilli bir aile.

Nenad Bjelica'nın bugüne kadar çalıştırdığı takımlarda futbolcularını kitap okumaya teşvik ettiği biliniyor.

Hatta bazen ceza olarak futbolcuları kitap verip, sonra anlatmasını istediği dönemler de var.

Blejica'nın takımlarında futbolcuların soyunma odasında cep telefonuna bakmaları yasak.

Bu kuralı çiğneyenler kitap okuma cezası alıyor.

Buna şöyle bir örnek veriyor.

"Dinamo'nun soyunma odasında telefon yasaktı. Bir kez soyunma odasına girdim ve üç futbolcumda telefon vardı. Bir sonraki maçı kazanırlarsa onları cezalandırmayacağımı söyledim. Ama bir şartım oldu.Onlara kitap alacağımı ve okuyacaklarını söyledim, okudular. Antrenmanlardan önce 45 dakika telefonlarına bakmak yerine okuyabilsinler diye futbolcularıma kitap alıyorum. Bruna Petkoviç okumayı sevmezdi, şimdi bir kitap kurdu oldu."

Blejica kirli sakalıyla tanınıyor. Traş olmayı hiç sevmiyor. Nedeni de eşi Sena.Bunu şöyle açıklıyor.

"Karım sakalı sever. Tıraş olduğumda daha genç görünüyorum. Askerden sonra hayatımda belki üç kez tıraş olmadım."

Hayatta sevmediği ve asla kabul etmediği 3 şey var.

"Adaletsizlik, yalan ve sahtekârlık."

Trabzonsporlu futbolcuların bu 3 konuya dikkat etmesinde fayda var.

Hırvat teknik adamın ismi 3 yıl önce Fenerbahçe ile anılmıştı. O transferin neden gerçekleşmediğini bilmiyor.

"O dönem kendim, ailem ve asistanlarım için en uygun tercihi seçmeye çalışıyordum. Fenerbahçe'nin hikayesi nedense tıkanmaya devam etti ve bitti."