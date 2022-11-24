24 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Amerika'da Şükran Günü diye kutlanan utanç günü. Sedat Kaya yazdı

Amerika'da Şükran Günü diye kutlanan utanç günü. Sedat Kaya yazdı

Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya Amerika'nın Şükran günü diye kutladığı utanç günü hakkında yazdı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 15:43
Takip Et

Sedat Kaya yazdı. Amerika'da Şükran Günü diye kutlanan utanç gününü açıkladı

Amerika'da Şükran Günü diye kutlanan utanç günü. Sedat Kaya yazdı
+
Aa
-

SEDAT KAYA / Yeniçağ

Yıl 1620'ydi. 

Britanya çok çalkantılı bir dönemden geçiyordu. 

Dini, siyasi ve ekonomik baskılar ötekileştirilenleri canından bezdirmişti. 

Özellikle İskoçyalı protestanlar için ada artık yaşanamaz durumdaydı. 

102 İskoçyalı önce Hollanda'ya sığındı. 

Sonra Mayf Flower isimli bir gemiyle Amerika'ya gittiler. 

İskoçyalı göçmenler 1621 yılında soğuk bir kış günü bugünkü Boston şehri yakınlarındaki bir  bölgeye çıktılar.  

New England dedikleri bu topraklarda “Plymouth Kolonisi”ni kurdular. 

Oysa bu topraklar Wampanoag kızılderililerine aitti. 

Wampanoaglar iyi niyetli, barışcı ve misafirperverdi. 

Şefleri Massoit’ti. 

Aylar süren yolculuk sonrası aç kalan ve yorgun düşen İskoçyalılar'ı dostça karşıladılar.

Onlara mısır, hindi ve pekmeze benzer maple şerbeti verdiler. 

Kendi gelenekleri olan kış festivalini birlikte kutladılar. 

Kızılderili inancında festivaller büyük ruha şükür etmek için düzenlenirdi. 

Tohum atma festivali, çilek festivali, mısır festivali, harman festivali onların atalardan kalan gelenekleriydi. 

Göçmenler bu festivalleri kızılderililerden öğrendi. 

Ağır kış şartlarında bu festivallerde kurulan muhteşem sofralarda karınlarını doyurarak hayatta kalabildiler. 

Ancak beyaz adam doymak bilmedi. 

Wampanoaglar'ın topraklarına İngiltere'den akın akın yeni göçmenler geldi. 

Gelenler aç gözlü ve acımasızdı. 

Kızılderililerin topraklarına el koymak için her türlü caniliği yaptılar. 

Esir aldılar. 

Esirleri köle yaptılar. 

Hayvan pazarlarında çiftlik sahiplerine sattılar. 

Ve öldürdüler. 

1637 yılında 700 Kızılderili’yi kadın, erkek, çocuk ayırmadan diri diri yaktılar. 

Wampanoaglar'ın şefi Masoit yemeğini paylaştığı beyaz adamın zulmüne dayanamadı, üzüntüden öldü. 

Yerine oğlu Metacomet geçti. 

Metacomet halkını ve topraklarını korumak için savaşmaktan başka çareleri olmadığını biliyordu. 

Tüm Wampanoaglar'ı savaş dansına çağırdı. 

Artık ok yaydan çıkmıştı. 

Bunca zaman her türlü dostluğu gösteren kızılderililer artık beyaz adamın düşmanıydı. 

Göçmenler büyük bir direnişle karşılaştılar. 

Tarihe Kral Philip Savaşı diye geçen direniş bir yıl sürdü. 

Ama kanlı bir şekilde sona erdi. 

Beyazlar Şef Meteacomet'in kafasını kesip bir kazığa geçirdiler. 

Bu vahşi görüntüyü Wampanoaglar'ın kutsal topraklarında yıllarca sergilediler. 

Bir eli kesilip Boston’daki İngiliz yetkililere, bir eli de İngiltere’ye gönderildi. 

Ailesine ve geride kalan kızılderililere tecavüz edildi ve köle olarak satıldı.

Amerika ve Kanada iki gündür "Şükran Günü"nü kutluyor. 

Thanksgiving Day. 

Hindi yiyerek verdiği nimetler için tanrıya şükranlarını sunuyorlar. 

Oysa bu geleneğin din ile hiç ilgisi yok. 

Beyaz adam bunu kızılderililerden öğrenmişti. 

O yüzdendir ki, şükran günü hristiyan dünyasında sadece Amerika ve Kanada'da kutlanıyor. 

Beyaz adam kızılderililerin sadece topraklarını değil geleneklerini de çaldı. 

Amerika karanlık tarihini unutturmak için Utanç Günü'nü Şükran Günü yaptı. 

Başkan Biden törende iki hindiyi affetti. 

Kızılderili Nez Perce ulusunun lideri Şef Joseph’in tarihe geçen şu sözlerini unutmamak gerek. 

“Bir çok söz duydum ama hiçbiri yapılmadı.. 

Güzel sözler uzun sürmedikçe bir şey ifade etmezler… 

Sözler benim ölülerimi geri getiremez… 

Beyaz adam istila ettiği ülkemin karşılığını ödeyemez… 

Onlar babalarımızın mezarlarını korumaz… 

Atlarımız ve hayvanlarımızın değerini ödemez… 

Güzel sözler bana çocuklarımı geri vermeyecek ve onlar ölümleri durdurmayacak… 

Güzel sözler halkıma istedikleri yerlerde özgür ve mutlu yaşamaları için bir vatan vermeyecek… 

Konuşmaktan yoruldum ve bunlar kalbimi yaraladı.. 

Bir çok güzel söz ve yerine getirilmeyen söz hatırlıyorum. 

Bunlar konuşmaya layık olmadıkları halde konuşanların sözleriydi.”

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ben Tosunpaşa
24.11.2022 15:57
En büyük soy kırımcı vahşi insanlar amerika kıtasındaki beyazlar nice insanları katletmişler 2 tane hindiyi bağışlamış vay be  
 
Kemalettin
24.11.2022 15:49
Gerçek enflasyon bu. Buna göre kaç yıldır kul hakkı yediler maaş zamları ve gelir vergisi dilim artışlarıyla. Hiç helal etmiyorum.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
1
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
2
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
3
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
4
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
5
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
6
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
7
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
﻿Çarpıcı araştırmadan korkutan cilt sorunu sonuçları
﻿Çarpıcı araştırmadan korkutan cilt sorunu sonuçları
﻿Çarpıcı araştırmadan korkutan cilt sorunu sonuçları
﻿Avcılar'da aynı evde ikinci dehşet
﻿Avcılar'da aynı evde ikinci dehşet
﻿Avcılar'da aynı evde ikinci dehşet
﻿Nefes borusuna yemek kaçtı restoran sahibi kurtardı
﻿Nefes borusuna yemek kaçtı restoran sahibi kurtardı
﻿Nefes borusuna yemek kaçtı restoran sahibi kurtardı
﻿ Hırsızların şifreli mesajı polisi bile şaşırttı
﻿ Hırsızların şifreli mesajı polisi bile şaşırttı
﻿ Hırsızların şifreli mesajı polisi bile şaşırttı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.