Şerafettin Tilki Ceyhun Kazancı'nın istifasını 2 gün önceden yazmıştı. Beşiktaş'ta bir devrin sonu

Beşiktaş'ta Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı ile yolları ayrıldığı açıklanmasının ardından Türk futbolunun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki'nin 2 gün önce kaleme aldığı yazı akıllara geldi. Tilki, olacak istifayı günler önce yazmıştı.

Şerafettin Tilki Ceyhun Kazancı'nın istifasını 2 gün önceden yazmıştı. Beşiktaş'ta bir devrin sonu

Beşiktaş, Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kazancı'ya emekleri için teşekkür edildi.

İşte Beşiktaş'tan yapılan resmi açıklama:

"2021 yılında Beşiktaş Futbol A.Ş.'de Genel Müdürlük görevine getirilen, 2022 yılından bu yana ise Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Sportif Direktörlük görevlerini birlikte yürüten Ceyhun Kazancı'yla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Ceyhun Kazancı'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

ŞERAFETTİN TİLKİ 2 GÜN ÖNCEDEN AÇIKLAMIŞTI
Türk futbolunun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki, 2 gün önce kaleme aldığı yazıda Ceyhun Kazancı'nın istifasından bahsetmişti.

İşte o yazı kesiti;

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