﻿Şimdi hedef güçlü iktidar…

Meral Akşener sert bir uyarı yaptı ama İYİ Partinin kapısını kapatmadı ve temel ilkelerinden de vaz geçmedi.

Birincisi;

- Ucube Tek Adam Rejimine karşı, güçlendirilmiş parlamenter rejimi savunuyordu. Yine savunuyor…

İkincisi;

- Cumhur İttifakı'na asla katılmayacağını beyan ediyordu. Sözünde yine duruyor…

Üçüncüsü;

- Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AKP'nin seçimleri kaybetmesini istiyordu. Daha güçlü şekilde istiyor

Dördüncüsü;

- Millet İttifakı'nın seçimi kazanmasını istiyordu. Daha farklı kazansın istiyor.

Beşincisi;

- İYİ Parti birinci parti olsun istiyordu. Şimdi daha çok istiyor…

Altıncısı;

- Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı olmasını istiyordu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmalarını sağladı…

Elbette şunları da görmezden gelemeyiz:

- Saray kaynaklı algı operasyonları elbette partileri de liderleri de olumsuz etkiledi.

Kıs süreli kırgınlık, kısa sürede yaşanan olumlu diyaloglar sonucu aşıldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener büyük bir hoşgörü içerisinde görüş ayrılığını aşmayı başardılar.

6 lider büyük olgunluk gösterdi.

Kadroları ve teşkilatları sorunların aşılması için liderlerine destek verdiler.

Yaşanan sıkıntıyı 6 lider krize dönüşmeden çözüme kavuşturdu.

Emeği geçen herkesi kutluyorum.

Bir yıl boyunca birbirlerine sımsıkı bağlı olan 6 partinin liderleri bu temel ilkeleri korudukça millete hizmet için kazanamayacağı seçim yarışı olamaz.

Unutulmasın ki;

Bay Kemal demokrasi kahramanıdır.

Bay Kemal dürüstlük demektir,

Bay Kemal devlet adamı demektir,

Bay Kemal hak, hukuk, adalet demektir,

Bay Kemal halka hizmet Hakk'a hizmet demektir,

Bay Kemal özgür medya demektir,

Bay Kemal bağımsız ve tarafsız yargı demektir,

Bay Kemal Yurtta Sulh Cihanda Sulh ilkesi demektir,

Bay Kemal dil, din, ırk demeden milleti kucaklayan siyasetçi demektir,

Bay Kemal milleti ötekileştirmeyen, kucaklayan lider demektir,

Bay Kemal 5 lider ile uyum içinde devleti yönetecek lider demektir.

Bay Kemal ihale çetelerine karşı siyasetçi demektir,

Bay Kemal parsel parsel rantı reddeden güçlü lider demektir,

Bay Kemal hırsızlardan hesap soracak adamdır.

Bay Kemal yolsuzluk ve rüşvete karşıdır,

Bay Kemal milletin çalınan milyarlarca dolarını millete geri verecek liderdir,

Bay Kemal Ortak Akıl ilkesi demektir.

Bay Kemal milletin cumhurbaşkanı aday demektir.

Değerli okurlarım,

Bugün ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı vardır.

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı iktidara ihtiyacı vardır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti öyle bir hale düşürüldü ki "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi" bana göre büyük oranda gerçek oldu:

- "Ey Türk gençliği!

Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir.

İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır.

Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir.

İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.

Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.

Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler.

Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler.

Millet, fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı!

İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır.

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur."

Değerli okurlarım,

Gün;

Geçmişten ders alma günüdür.

Geleceğe umutla bakma günüdür.

Seçim sandıklarına sahip çıkma günüdür.

Anayasa hükümlerini savunma günüdür.

İktidarın ayak oyunlarına karşı uyanık olma günüdür.

Bursa'daki provokasyonlara dikkat etme günüdür.

Birleşme, bir olma, güç olma günüdür.

Şimdi hedef güçlü iktidar…

Kılıçdaroğlu'nun CHP Meclis grup toplantısını izledim.

Çok duygulu konuşma yaptı ve CHP Meclis grubuna veda etti.

İşte arzu ettiğimiz siyasi lider, tarafsız cumhurbaşkanı adayı da budur.

Kılıçdaroğlu'na artık CHP lideri yerine şöyle hitap etmemiz lazım;

- 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu…