﻿Sınır ötesi harekât seçim kozu olur mu?

22 Şubat 2015'te Şah Fırat operasyonu oldu. Bu operasyonda Süleyman Şah Türbesi Türkiye'ye kaçırıldı.

2016 yılında ise 18 ve 19 Mart tarihlerinde savaş uçakları ile PKK hedeflerine operasyon düzenlendi.

24 Ağustos 2016'da Cerablus'a "Fırat Kalkanı" operasyonu başlatıldı.

"Zeytin Dalı Harekâtı" 20 Ocak 2018'de Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesine düzenlendi.

27 Mayıs 2019'da Pençe Harekâtı. Pençe 1 Harekâtı Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine başlatıldı.

Pençe 2 Harekâtı 23 Ağustos 2019'da Kuzey Irak'ta fakat bu sefer Sinat ile Haftanin bölgeleri arasında yapıldı.

9 Ekim 2019'da "Barış Pınarı Harekâtı" başlatıldı. Hedef Suriye sınırının 444 kilometre boyunca 30 kilometre derinlikte tampon bölge oluşturmaktı.

17 Ekim 2019'da Amerika Başkanı Donald Trump'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdiği ortaya çıktı.

Trump, Erdoğan'a, dedi ki;

-"İyi bir anlaşmaya varalım! Binlerce insanın katledilmesinden sorumlu olmak istemezsiniz ve ben de Türk ekonomisini mahvetmekten sorumlu olmak istemem, ki bunu yaparım. Rahip Brunson sırasında size zaten bunun küçük bir örneğini gösterdim.

Bazı sorunlarınızı çözmek için çok çalıştım. Dünyayı hayal kırıklığına uğratmayın. İyi bir anlaşma yapabilirsiniz. [SDG Genel Komutanı] General Mazlum sizinle müzakere etmeye istekli ve geçmişte asla vermeyecekleri tavizleri vermeye de istekli. Onun bana yazdığı, benim yeni aldığım mektubun bir kopyasını size gönderiyorum.

Bu işi doğru ve insancıl bir şekilde hallederseniz, tarih sizi iyi hatırlayacaktır. İyi şeyler yaşanmazsa, tarih sizi sonsuza dek bir şeytan olarak hatırlar. Sert adam olma. Aptallık etme!

Seni daha sonra arayacağım…"

Trump, ayrıca yolladığı mektubun ekinde terörist başı Mazlum Kobani'nin Türkiye ile müzakere etmek istediğini ve bazı tavizler verme niyetinde olduğunu belirttiği mektubu da ekledi.

Erdoğan, bu mektubu alınca ne yaptı?

-Yırtıp Trump'ın suratına fırlatıp, "Ey Trump" diyemedi.

-Aynı üslup ve hakaretle yanıt veremedi.

-Amerika'ya gideceği zaman Trump'a, "Takdim" edeceğini söyleyebildi.

Değerli okurlarım,

24 Ekim 2019'da TRT ortak yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki;

-"Amerika'dan 30 bini aşkın TIR silah, mühimmat, zırhlı araç onlarla beraber Irak üzerinden Suriye'ye girdi. Bütün bunlar terör örgütlerine teslim edildi. Bunları Sayın Başkana izah ettim. Kendisine anlattım. Hatta ilk anlatmam Hamburg'daki G-20 Zirvesi'ndedir. O zaman bin 250 TIR gelmişti. Kendisine bunu anlattığımda, nasıl olur, böyle bir şey olamaz.' demişlerdi."

Aradan bir ay geçti ki, 22 Kasım 2019'da Erdoğan şöyle dedi;

-"YPG'ye 33 bin TIR silah verildi, depoladıkları yerleri bulduk topluyoruz."

Anlaşılan o ki Erdoğan'ın sözleri Trump'ın bir kulağından girip diğer kulağından çıkmış.

Erdoğan'ı umursamamış ve üstüne üstlük 3 bin TIR daha silah bir ayda gönderilmiş.

Ayrıca bugüne kadar ne bir tabanca, tüfek ne de merminin alınıp getirildiği görülmedi.

Değerli okurlarım,

Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerini kaybedeceğini tüm anketler gösteriyor.

Hizbullah'ın HÜDA PAR adlı partisi ile ittifak yapan ve onların listesini meclise taşıyacak olan Erdoğan seçimi kazanmak için Türk Silahlı Kuvvetlerine sınır ötesi harekât emri verebilir mi?

Kulağıma gelen bazı hazırlıklar yapıldığına dair iddialar var.

Amerika ve Rusya'ya meydan okur gibi yapılacak bir askerî harekât ile Erdoğan kaybettiği oyları alma hevesinde olabilir.

Ancak seçmenler, 21 yılın metal yorgunu AKP'nin Tek Adam Rejiminde yaşattığı mega enflasyon ile Kahramanmaraş depremleri sonrası Erdoğan kabinesinin yaşatttığı facialara bakarak oy kullanacak.

Şöyle sorarsanız; Sınır ötesi harekât seçim kozu olur mu?

Şöyle yanıt veririm; Doktor hayatının sonuna yaklaşıp tedaviye yanıt vermeyen umutsuz hastanın yakınlarına der ki;

-Artık ne yerse yesin…

Değerli okurlarım,

Kızılay öyle bir güvensizlik yarattı ki deprem beceriksizlikleri sonrasında taze kan stokları tamamen eridi.

Ben değerli okurlarımdan hastalarımız için kan bağışında bulunmaları için çağrı yapıyorum.

Yeniçağ'ın muhteşem manşeti şöyleydi;

-Dikkat; Türkiye için acil kan aranıyor…

Sevgili Ahmet Yabuloğlu, Sevgili Fatih Yardım tebrikler.

Ben de siyasi yorumla katkı yapayım;

-Türk milleti için de 14 Mayıs'ta acil iktidar aranıyor.

21 yılda Türkiye'yi "Hasta Adam" haline düşüren AKP iktidarını defetmek için acil kanı Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sağlayacak.

Türk Milletinin çalınan 418 milyar dolarını geri alacak,

300 milyar dolar taze kredi ve fon ile toplam 718 milyar dolar ölümcül hasta durumunda olan ekonomiye can ve kan verecek…