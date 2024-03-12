Trabzonsporlu Nevzat Aydın bir paylaşım yaptı. Fenerbahçeliler şaştı kaldı. 2 saatte 1 milyon kişi görüntüledi

Serpil Demir
Trabzonsporlu Nevzat Aydın bir paylaşım yaptı. Fenerbahçeliler şaştı kaldı. 2 saatte 1 milyon kişi görüntüledi
Derbi biletlerinin satışa sunulması sonrası taraftara çağrı yapan Trabzonsporlu eski yönetici Nevzat Aydın'ın söyledikleri Fenerbahçe taraftarını çıldırttı.

Trendyol Süper Lig’in 30. Haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

17 Mart Pazar günü saat 20.30’da Papara Park’ta oynanacak derbinin biletleri bugün satışa sunuldu.

Taraftarlara bütün biletleri almaları yönünde çağrıda bulunan Yemeksepeti’nin eski sahibi ve aynı zamanda Trabzonspor’un eski yöneticisi Nevzat Aydın’ın yaptığı paylaşım olay oldu.

Fenerbahçe’yi şampiyonluktan etmek için stada gelin diyen Nevzat Aydın yaptığı paylaşımda, "Hadi arkadaşlar, sıra bizde. Fenerbahçe’yi bir kere daha şampiyonluktan etmenin zevki dünyada hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Oynadıkları Pendik maçı sonrası yöneticisinden oyuncusuna kendi rezalet maçını konuşmaktan daha çok, bir hafta sonra oynayacağı maçla ilgili algı yaratmaya uğraşan bir camiadan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Aydın’ın bu paylaşımı 2 saatte 1 milyon kişi tarafından görüntülenirken Fenerbahçe taraftarı yoğun bir tepki gösterdi.

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