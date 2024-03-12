Süper Lig VAR kayıtları açıklandı. Fenerbahçe Pendikspor maçı detayı isyan ettirdi

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 29. hafta maçlarının VAR kayıtlarını resmi YouTube hesabından paylaştı.

Sadece Konyaspor - Adana Demirspor mücadelesinin 39. dakikasında VAR monitörüne gidildiği için o an yaşanan konuşmaları açıklayan TFF haftaya damgasını vuran Fenerbahçe-Pendikspor maçına dair bir kaydı ise paylaşmadı.

Fenerbahçe-Pendikspo kayıtlarının açıklanmaması sonrası özellikle Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyadan isyan etti.

İşte VAR kayıtları:

VAR: İlker Coşkun konuşuyor. Elle oynamadan dolayı potansiyel bir penaltı için inceleme öneriyorum

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Yardımcı Hakem: Kafaya aldığı temasta bir şey yok. Elini kaldırmış, el açık, el topa geldi diyor. Bakalım hoca şimdi inceleyecek.

Volkan Bayarslan: Bu top Adana Demir'e çarpıyor doğru mu? Kaç numara? Numarayı söyler misin bana?

VAR: Siyah, 13 numara

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Volkan Bayarslan: Tamam, 13 tamam, gördüm, el var.

Volkan Bayarslan: Eline çarpmayı gördüm, kart vermiyorum, Sadece elle oynamadan dolayı penaltı veriyorum.