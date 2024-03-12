Süper Lig VAR kayıtları açıklandı. Fenerbahçe Pendikspor maçı detayı isyan ettirdi

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Süper Lig VAR kayıtları açıklandı. Fenerbahçe Pendikspor maçı detayı isyan ettirdi
TFF 29. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 29. hafta maçlarının VAR kayıtlarını resmi YouTube hesabından paylaştı.

Sadece Konyaspor - Adana Demirspor mücadelesinin 39. dakikasında VAR monitörüne gidildiği için o an yaşanan konuşmaları açıklayan TFF haftaya damgasını vuran Fenerbahçe-Pendikspor maçına dair bir kaydı ise paylaşmadı.

Fenerbahçe-Pendikspo kayıtlarının açıklanmaması sonrası özellikle Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyadan isyan etti.

İşte VAR kayıtları:

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VAR: İlker Coşkun konuşuyor. Elle oynamadan dolayı potansiyel bir penaltı için inceleme öneriyorum

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Yardımcı Hakem: Kafaya aldığı temasta bir şey yok. Elini kaldırmış, el açık, el topa geldi diyor. Bakalım hoca şimdi inceleyecek.

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Volkan Bayarslan: Bu top Adana Demir'e çarpıyor doğru mu? Kaç numara? Numarayı söyler misin bana?

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VAR: Siyah, 13 numara

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Volkan Bayarslan: Tamam, 13 tamam, gördüm, el var.

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Volkan Bayarslan: Eline çarpmayı gördüm, kart vermiyorum, Sadece elle oynamadan dolayı penaltı veriyorum.

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