TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı

Sakın, sakın ha!

Tasvir edeceğim yer ütopik değil. Hayal ürünü hiç değil. Tamamen gerçek. Moda deyim ile realite..

Şöyle bir yer düşünün..

Ön tarafı deniz.. yanından dere akıyor. Arkası orman. Diğer yanı ana yol. Yolun üstü makilik alan.

Bina devasa ve modern. Akıllı!

Bayrağımızı temsil eden Ay - Yıldız şeklinde özel mimariye sahip. Bahçesi sanat eseri. Havuz, çevre düzenlemesi muazzam.

İçinde neler yok ki.

Müzesi bile mevcut.

NASA binası yanında solda sıfır kalır.

Aaaa. "O da ne öyle diye" ağzım açık kaldı.

Kulağımız her yerde. Bu yeter mi derseniz.

Asla!

Görüntü yoksa, ses yavan kalır.

Bizzat, gittim gördüm.

Konumu, işlevi gereği yüzlerce kişi görev yapıyor.

Bina içi dışı arı kovanı misali. Emekçi de çok, bankamatik maaşı alanda. Dayısı olan kapağı atan gırla.

Bir kaç ay önceye kadar öyle idi. İğne atsan yere düşmez gibi.

Beni şaşkınlığa iten şimdiki ıssızlığı. İn, cin top oynuyor. Ama ne sahada kimse var, ne de tribünde.

Bu arada içinde VAR da var.

VAR merkezi yani.

Hah nihayet anladınız neresi olduğunu.

Riva...Türkiye Futbol Federasyonu..

"Allah, Allah bu ne iş" dedik. Çıt yok.

Ağızlara fermuar çekilmiş.

Eee.. Madem öyle gel böyle.

Kulakları radar gibi açtık.

Lütfen tane, tane okuyun.

Efendim.. Federasyon bünyesindeki hocalarda genel kıyım yaptı. Tolunay Kafkas’tan Rasim Kara’ya. Ordan Şenol Ustaömer’e... Onlarca antrenör İle yollar ayrıldı.

Farklı tepkiler yükseldi.

Gidenlerin yarine yenileri geldi.

İçlerinde Sabri Sarıalioğlu bile var.

Ya!..

Müthiş... Ama konumuz o değil.

Meğer bu çalkantılı olaya en büyük tepkiyi Başkan Mehmet Büyükekşi vermiş.

Nasıl mı?

İşte böyle;

Başkanın masasına gönderilen hocaların tazminatları gelmiş. 10 milyon üstünde.

Neeee.

Evet doğru. On milyonun üstünde.

Daha izin paraları dahil değil.

Başkan küplere binmiş.

"Kadir’i (Kardaş) bana getirin" diye kükremiş. Genel sekretere esmiş, gürlemiş.

Astronomik rakamların ardından tatil parası çıkmasın mı?

ihmalin böylesi.

Görev yapan hocaların; 7/24 ve 365 gün yıllarca çalıştıkları ortaya çıkmasın mı.

Haydaaaa..

Kimsenin, haftalık, yıllık izin günleri sisteme girilmemiş. Bayram, seyran da bonusu.

Tatil paraları, tazminatların üstüne çıkmış. On milyonluk tazminat böylece 25 milyonu geçmesin mi!

Buna ihmal denilebilir mi? Büyük bir skandal değil mi?

Tutun beni tutun..

Büyükekşi ne yapsa boş. Kayıtlar resmî. SGK bordroları sabit.

Türk futbolunun başındaki kişi öyle bir çözüm bulmuş ki.

Mucizevi.

Bill Gates, Elon Musk duyup öğrense, kaptığı gibi götürürler.

Üçüncü dünya savaşı çıksa uğruna, geri vermezler.

Büyükekşi koca federasyonu komple izne göndermiş. Giden, gitti. Yandı bitti kül oldu. Bari geride kalanların izinlerini eritelim demiş. Zira ihmal, sadece hocalarla sınırlı degil.

Bir anlamda vurgun.

Hadi personel gelip gidiyor.

Milli takımların farklı gruplarında çalışan hocalar yüklü tazminatları kapmış.

Görevli personel faturayı ödemek üzere cezalandırılmış.

Burada bilinçli bir gizli elin olduğu aşikar gibi.

Resmen akıl tutulması yaşıyoruz.

İşte bu yapı içindeki federasyon futbolumuzu yönetiyor.

Yönetir.

Haklı olarak, mevcut Başkan ve ekibine şiddet ile karış çıkan Ali Koç bile keskin U dönüşü İle övgüler diziyorsa, burada durmak lazım.

Hem de öyle klasik duruş değil.

Motor, el, ayak freni… Ne varsa devreye alıp..

Ahhh ahhh sevgili dostlar. Nereye dokunsak elimizde kalıyor. Pişmaniye gibi.

Öyle sade degil. Karışık Has İzmit Pişmaniyesi.

Vallahi canım çekti.

Bu arada Başkan Büyükekşi’nin bizimle tanışmak istemesi hakkı. Zira üç rakamlı maaşa bağladığı özel danışmanları yerine içerde olup biteni bizden öğreniyor.

Tanışırız Başkan sıkıntı yok. Tek şartım var.

Kabul etmezseniz, gelmem, gelemem.

Gel de Ferhat Göçer’i anma!..

Bana sınırsız izin verin!

Banane, banane..

Ben anlamam!..

(Şerafettin Tilki)