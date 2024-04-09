TFF Fenerbahçe'ye bunu da yaptı. Oynanmayan maçta sportmenliğe aykırı ne ara hareket yapıldı?

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 7 Nisan Pazar günü oynadığı Süper Kupa mücadelesi yarıda kaldı.

Fenerbahçe sahaya U19 takımı ile çıkarken, Galatasaray henüz 1. dakikada Mauro Icardi ile golü buldu.

Daha sonrasında sarı-lacivertliler, golün santrası dahi olmadan maçtan çekildi ve soyunma odasına gitti.

PFDK SEVKLERİ AÇIKLANDI

TFF, Süper Kupa sevklerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

1-GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki “müsabakayı terk etmeleri” nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi AHMET KETENCİ’nin aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Süper Kupa'nın cezalarının açıklanmasının ardından ilginç bir detay ortaya çıktı.

Fenerbahçe Kulübü idarecisi Ahmet Ketenci, Galatasaray maçında 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Bu durum sonrası bir taraftarlar ise 'Oynanmayan maçta Ahmet Bey ne ara yaptı da ceza aldı. Bu federasyon artık iyice çileden çıktı.' yorumunu yaptı.