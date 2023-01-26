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Türk vatandaşlığı verilen Ukraynalı İstiklal Marşı’ını CİMER’e şikayet etti

Antalya Konyaaltı’daki Akdeniz Anadolu Lisesi’nde pazartesi sabahları okunan İstiklal Marşı’ndan rahatsız olan Türk vatandaşlığı almış bir Ukraynalı’nın CİMER’e şikayette bulunduğu öne sürüldü.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 13:55
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Türk vatandaşlığı verilen Ukraynalı İstiklal Marşı’ndan rahatsız oldu CİMER’e şikayet etti

Türk vatandaşlığı verilen Ukraynalı İstiklal Marşı’ını CİMER’e şikayet etti
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Yüzde 25’i yabancı uyruklulardan oluşan Antalya Konyaaltı’nda bir skandal yaşandı. Akdeniz Anadolu Lisesi’nde pazartesi sabahları okunan İstiklal Marşı’ndan rahatsız olan Ukrayna uyruklu bir Türk vatandaşının CİMER’e şikayet yazısı yazdığı öne sürüldü.

Okul yetkilisinin haber kaynağına aktardığına göre, yabancı uyruklu şahıs CİMER’e yaptığı şikayette sabahları okunan İstiklal Marşı’nın erken saatlerde kendisini uyandırdığından dert yandı.

Bilgiyi geçen haber kaynağı yaşanan bu durumla ilgili, “Yabancı uyruklulara Türk vatandaşlığı dağıtılıyor ancak bu örnekten de görüldüğü üzere Türk olamıyorlar maalesef” ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan okulun öğrenci profilinin de yüzde 25’inin yabancı uyruklu öğrencilerden oluştuğu ve okulun etrafının sitelerle çevrili olduğu aktarıldı.

Konuyla ilgili müdür yardımcısı ise iddialarla ilgili yaptığı açıklamada kendisine böyle bir şikayete ilişkin yazının gelmediğini aktardı.

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Vatandaş
26.01.2023 20:40
Yabancılara vatandaşlık verenlere yazıklar olsun.şehit kanlarıyla sulanmış toprakları verenlere yazıklar olsun.yerli mülk sahibi olanlara sesleniyorum.para için mili duygularınızı ayaklar altına almay  
 
Yildiz yasli
26.01.2023 20:37
Paralarıni iade edin vatandaşlık ve tapular iptal.edilsin YABANCILAR DEFOLUN  
 
Nazo altan
26.01.2023 20:36
Ülkesine geri gidebilir 5 para etmez insan kaçıp gelip Türkiye vatandaşlığına girmiş.  
 
TÜM YORUMLAR (100)
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