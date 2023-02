İtalyan Voleybolcu depremde korku dolu anlarını anlattı: Türkiye'de durum dramatik

Sultanlar Ligi takımlarından Çukurova Belediyespor forması giyen İtalyan voleybolcu Lucia Bosetti, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından yaşadıklarını İtalyan basınına anlattı. Bosetti "Durum çok dramatik" ifadelerini kullandı.

Lucia Bosetti, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası yaşadıklarını İtalya haber ajansı ANSA'ya anlattı.

ŞU ANDA HER ŞEY ÇOK ZOR

Bosetti "Adana'da durum dramatik. Şehirden çıkmak için her yolu deniyoruz ama şu anda çok zor görünüyor." dedi. Kendi durumuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Bosetti, "Evler kullanılamaz durumda ve sanırım arabada uyuyacağız. Bana yazan herkese, onlara iyi olduğumu söylemek istiyorum. Türkiye için dua ediyorum." dedi.

Corriere della Sera'ya da açıklamalarda bulunan Bosetti şunları söyledi:

Neler oldu?

- Korkunç bir kükreme. Sallanan ve hiç durmamış gibi görünen dünya. İlk şok çok uzun sürdü ve şimdi bu hisleri tarif etmek zor.

Ne yaptın?

- Elimizden geldiğince hızlı giyinip yola koyulduk. Ve o zamandan beri bize artık evlerimize girmememizi söylediler çünkü başka sarsıntılar da aniden gelmeye başladı. Ve sonra biraz daha.

Nasılsın?

- Ailemin burada olması beni yalnız hissettirmedi. Çok şükür iyiyiz. Ama bu korkuyu unutmak biraz zaman alacak.

Tarif edebilir misin?

- Bu zor. Sadece neler olduğunu anlamamızın bir dakika sürdüğünü biliyorum. Haber sitelerine her girdiğimde ölüm sayısının yüzde yüz arttığını görmek şok edici. Sonra evimizin birkaç metre ilerisindeki yıkılmış binalara baktım. Bu anlarda, iyi olma şansı nasıl mümkün olabilir.

Şimdi ne yapacaksın?

- Bizi Ankara'ya götürecek otobüsü bekliyoruz. Adana'dan olabildiğince uzaklaşmamız söylendi. Orada birkaç gece kalacağız ve Çarşamba günü İtalya'ya geri dönmeye çalışacağız. Artık birkaç saatin ötesine geçen planlar yapmak çok zor.

İTALYA MİLLİ TAKIMN DEĞİŞİLMEZİ

Sultanlar Ligi'ne çıkarak adından söz ettiren Çukurova Belediyesi SK, transfer sezonunda İtalyan milli takımı smaçörü Lucia Bosetti'ye imza attırmıştı.

1.75 boyundaki 33 yaşındaki İtalyan yıldız 2014-2016 yılları arasında Fenerbahçe forması da giymişti. İtalya milli takımı formasıyla Avrupa ve Dünya şampiyonlukları bulunan Bosetti, Bergamo formasıyla da Avrupa Şampiyonlar Ligi Kupasını kaldırdı.

"ÇOK MULUYUM" DEMİŞTİ

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'a transfer sürecini anlatan İtalyan yıldız şu sözleri kullanmıştı:

Benim için transfer süreci aslında oldukça zorlu oldu. Karar vermek çok güçtü çünkü her şeyden önce İtalya Ligi'nde olmayı ve oradaki turnuvaları oynamayı çok seviyorum. Oradan uzaklaşma fikri ilk başlarda iyi bir fikir gibi gelmedi, hatta gelen teklifi düşündüğüm dönem defalarca "Hayır" dedim. Evimden, konfor alanımdan çok uzaktı ve Adana daha önce gelmediğim bir şehir… Fakat daha sonra bir sabah uyandım ve "Evet bir dakika, ben bunu yapmak istiyorum." dedim çünkü birtakım yeniliklere imza atarak bir şeyleri değiştirmek ve yeni deneyimler elde etmek istiyordum. Ardından "Yapacağım ben bunu." dedim, kararımı verdiğimde menajerimi aradım. "Hala beni istiyorlarsa ben tamamım." şeklinde konuştum ve tüm gelişmeler bir anda oldu. Buraya gelince ve takımıma katılınca anladım ki çok doğru bir karar vermişim çünkü her şey çok güzel gidiyor.

