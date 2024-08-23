Uğur Dündar hastaneden aldığı Reha Muhtar haberini paylaştı. Sevgili arkadaşım Reha Muhtar...

Gazeteci Reha Muhtar, kendi evinde merdivenlerden düşerek hastaneye kaldırılmıştı. Muhtar'ın akciğerlerinde sorun olduğu ve düşmeye bağlı beyninde travma yaşadığı açıklanmıştı.

BEYNİNDE VE AKCİĞERLERİNDE SORUN VARDI

Muhtar'ın kaldırıldığı Maslak Acıbadem Devlet Hastanesi'nden gerçekleştirilen açıklamalarda, son sağlık durumu ile ilgili kritik açıklamalar yapılmış ve durumunun ciddiyetini koruduğuna dikkat çekilerek düşmeye bağlı beyinde ve akciğerlerinde travma oluştuğu ifade edilmişti.

Gazeteci Uğur Dündar, Reha Muhtar’ın sağlık durumu hakkında hastaneden aldığı bilgiyi sosyal medya hesabından paylaştı.

“REHA MUHTAR HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI”

Dündar, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda, Reha Muhtar’ın beyin kanamasının durduğunu ve hayati tehlikeyi atlattığını açıkladı.

Dündar yaptığı paylaşımda, “Sevgili arkadaşım, meslektaşım Reha Muhtar'dan güzel haberler aldım. Beyin kanaması durmuş ve hayati tehlikeyi atlatmış durumda... Biraz zaman alabilir ama sağlığına kavuşacak. Büyük geçmiş olsun...” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ünlü haber spikeri Reha Muhtar’ın hastanede hayati tehlikesi devam ederken Muhtar’ın eski eşi Deniz Uğur, oğlu Poyraz’ın kendisine verilmesi için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, çocuğun Deniz Uğur’a verilmesi kararını verdi.

Muhtar’ın hastanede tedavisi sürerken eski eşi Deniz Uğur, 15 yaşındaki oğlu Poyraz’ın, şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğunu öne sürmüştü.

15 yaşındaki Poyraz ise yaptığı açıklamada, kaçırılıp zorla alıkonulmadığını, ablasından kendisini babasının evine götürmesi için rica ettiğini, babasının evinde mutlu olduğunu ve başka bir yere gitmek istemediğini ifade etti.