Ukrayna'dan Türkiye'ye arama kurtarma ekibi geldi

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle arama kurtarma faaliyeti için Ukrayna'dan 35 kişilik ekip Türkiye'ye geldi.
Ukraynalı ekibi taşıyan uçak yakıt ikmali için Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
Arama kurtarma ekibi havalimanı yöneticileri tarafından karşılandı.Yemek ikramının yapıldığı ekibi taşıyan uçak yakıt ikmalinin ardından Adana'ya hareket etti.(AA)
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