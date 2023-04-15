﻿Ya baskıcı Erdoğan zulmü… Ya Kılıçdaroğlu özgürlüğü…

Şu soruyu sormak farz oldu?

Siz kimden yanasınız yahu?

Bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu ve demokrasi.

Diğer tarafta Recep Tayyip Erdoğan ve Monokrasi.

Kılıçdaroğlu ucube tek adam rejimini yıkmak için kararlı bir lider,

Erdoğan tek adam rejimini daha da pekiştirip diktatörlüğe dönüştürmek isteyen bir kin ve hırs abidesi.

Başbakan oldu doymadı Erdoğan.

2 kez cumhurbaşkanı seçildi doymadı Erdoğan.

YSK'nın 11 üyesi tarafından anayasa çiğnenerek üçüncü kez aday yapılan ancak adaylığı hukuken anayasal olmayan Erdoğan.

Yargıyı AKP'leştiren, hukuku ayaklar altına alan Erdoğan.

Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Sadullah Ergin ve AKP'den kopan kadrolara gelince;

*21 yılında günahı sadece bunlarda mı?

Yahu Allah aşkına bir düşünün.

21 yılın muhasebesini yapın.

Ekonomistim diyen ekonomiyi çökerten Erdoğan değil mi?

Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıp açlık, yoksulluk altında yaşama mahkûm eden sözde ekonomist Erdoğan değil mi?

FETÖ'cüleri Türkiye'nin başına asıl bela eden Erdoğan değil mi?

Çözüm diyerek İmralı canisi ile Oslo mutabakatı çerçevesinde pazarlığa oturan Erdoğan değil mi?

Devlet sırlarının bulunduğu Kozmik Oda'nın FETÖ'cülere açılması için dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a talimat veren Erdoğan değil mi?

Rus savaş uçağının düşürülmesi talimatını veren Erdoğan değil mi?

Rusya'dan S-400 alarak Türkiye'ye Amerika'nın silah ambargosu uygulamasına neden olan Erdoğan değil mi?

Ruslara nükleer santral kurdurarak borç ödeyen Erdoğan değil mi?

Teröre destek veren ülkelerden Finlandiya'nın NATO'ya tam üye olmasına onay veren Erdoğan değil mi?

İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırarak kadınları yüzüstü bırakan Erdoğan değil mi?

AKP'li kadınların, "Kırmızı Çizgimiz" dediği 6284 sayılı kadını koruma kanununu kaldırmak amacında olan Yeniden Refah Partisi'ni Cumhur İttifakı'na dahil etmek için protokol imzalayan ve kendi bakanı Derya Yanık ile AKP Meclis Grup Başkanı Özlem Zengin'in dahi isyanına neden olan Erdoğan değil mi?

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Ergenekon, Balyoz kumpasları davalarını Amerika ve FETÖ ile birlik olarak açtıran ve "Bu davaların savcısı benim" diyen Erdoğan değil mi?

21 yıllık dikta rejimi ile Türk insanını korku tüneline sokan Erdoğan değil mi?

Haklıyım değil mi?

-21 yılın hukuken ve siyaseten tek sorumlusu Erdoğan'dır, Erdoğan…

Değerli okurlarım,

Şimdi bir tarafta AKP'den sizler bizler gibi şikayetçi olup kopan Davutoğlu, Babacan, Sadullah Ergin, Selçuk Özdağ, İdris Şahin gibi on binlerce eski AKP'li ki bu insanlar Erdoğan kaybetsin diye siyaset üretiyorlar.

Ki bu insanlar Erdoğan'la birebir mücadele ediyorlar.

Ki bu insanlar tam demokrasi için, insan hakları için, medya özgürlüğü için, fikir özgürlüğü için, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasını istiyorlar.

İnsaf yahu…

Onlarla sizin ve bizim aramızda ne fark var yahu?

Amaç aynı, hedef aynı.

Erdoğan'ın ve Devlet Bahçeli'nin el ele kurduğu bu diktatörlük rejimi yıkılsın istiyor musunuz?

Demokratik güçlü parlamenter rejim kurulsun istiyor musunuz?

O halde Davutoğlu, Babacan ve AKP'den de Erdoğan'dan da şikayetçi olup kopan tüm kadrolar hepimiz için muteberdir.

Gün birleşe, birleşe kazanma günüdür.

Geçmişe değil, geleceğe bakın Allah aşkına…

Gün birbirimizle değil faşist AKP iktidarının oluşturduğu Cumhur İttifakı ile mücadele ve onları seçim sandığına gömme günüdür.

Şunu da unutmayın Büyük Birlik Partililer;

-HÜDA PAR ile ittifak yapan BBP'nin kurucu lideri Merhum Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun kemikleri sızlıyordur.

Yok şuymuş, yok buymuş.

Önümüzde iki yol var anlamıyor musunuz?

*Ya demokrasi,

*Ya diktatörlük…

*Ya istibdat,

*Ya özgürlük…

*Ya Erdoğan baskıcı zulmü,

*Ya Kılıçdaroğlu özgürlüğü…

Ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti, HÜDA PAR istekleri doğrultusunda tavizkâr Erdoğan tarafından federasyonlara bölünecek,

Ya demokrasi aşığı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2. Yüzyılına girerek, bölünmez bütünlüğü ile ilelebet payidar kalacak…

Ben inanıyorum, sizler de inanın;

-Saray siyaseti son bulacak,

-Tek Adam Rejimi tarih olacak,

-AKP+Yeniden Refah+BBP+MHP+HÜDA PAR'lı Cumhur İttifakı çökecek.

-Kartaca yıkılacak…