﻿Ya demokrasi Ya diktatörlük

Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazları bugün (30 Mart 2023) karara bağlayacak.

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart Cuma günü Resmî Gazete'de yayımlanacak.

Yüksek Seçim Kurulunun 11 üyesinin isimleri şöyle:

Başkan: Ahmet Yener

Başkanvekili: Ekrem Özübek

Üyeler: Ali Ürker, Orhan Usta, Battal Öğüt, Talip Bakır, Dr. Serdar Mutta, Mahmut Akgün, Feyzi Eroğlu, İsmail Kalender, Ali Çopur.

11 yüksek yargıca son kez çağrı yapıyorum;

- Ya demokrasiye sahip çıkacaksınız,

- Ya diktatörlüğe onay vereceksiniz…

- Ya Anayasaya sahip çıkacaksınız,

- Ya Anayasayı çiğneyeceksiniz…

- Ya hukuki karar vereceksiniz,

- Ya siyasi karar vereceksiniz…

- Anayasanın 138. Maddesine göre;

- Ya "Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar" hükmünü uygulayacaksınız,

- Ya bir siyaseten bağımlı olduğunuzu tescil edeceksiniz…

- Anayasanın 138. Maddesine göre;

- Ya "Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz" hükmüne göre karar vereceksiniz,

- Ya iktidar mensuplarının hukuk dışı baskılarına teslim olacaksınız…

- Anayasanın 139 ve 140. Maddelerine göre;

- Hakimlik ve savcılık teminatı güvencesine ile meslek onur ve namusuna göre karar vereceksiniz,

- Ya mesleki etik tüm değerleri ayaklar altına alacaksınız…

- Ya Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasaya aykırı başvurusunu reddedip hukuki karar vereceksiniz,

- Ya Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasaya aykırı başvurusunu kabul edip siyasi karar vereceksiniz.

- Ya bizler bağımsız ve tarafsız hukukçularız diyeceksiniz

- Ya bizler AKP iktidarın hukuksuz kararlarının tasdik makamıyız diyeceksiniz.

Değerli okurlarım,

Meclis Başkanı Mustafa Şentop dedi ki;

- "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına yapılan itirazlar siyasidir, hukuki değildir."

25 yıllık hukukçu olan Avukat Birol Yanık'tan yanıt özetle şöyle geldi:

"Sayın Mustafa Şentop'a hukuki cevaplarımdır.

Birincisi, Anayasa Komisyonu raporu bir inceleme faaliyeti olup kanun niteliğinde değildir. Önemli olan Meclis Genel kurulunda onaylanıp onaylanmadığıdır. Komisyonun, kendisini Meclis Genel Kurulunun yerine koyması ise asla düşünülemez. Yasama komisyonlarının hüküm koyma yetkisi yoktur.

İkincisi, Anayasanın 101. maddesi, 2007 yılında halk oylaması ile değiştirilmiştir.

Bu değişiklik ile Cumhurbaşkanı, halk tarafından iki defa seçilebilecektir.

2017 yılında yapılan değişiklik ile 101. maddenin bu hükümlerine dokunulmamıştır.

Anayasayı 2017 yılında değiştiren 6771 sayılı Kanunun 18. maddesinin (b) fıkrasına göre:

- 75, 77, 101 ve 102'nci maddelerinde YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER, birlikte yapılacak ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin takvimin başladığı tarihte ( 30 Nisan 2018) yürürlüğe girecektir.

101. maddenin sadece, "Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisi ile ilişkisi kesilir" hükmü değişti ve resmi gazetede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girdi ve Sn. Erdoğan tekrar AK Parti genel başkanı seçildi.

Sayın Erdoğan 2014 ve 2018'de iki defa halk tarafından seçilmiştir. Hukuken 3. Kez cumhurbaşkanı adayı olamaz, YSK kabul edemez.

Sayın Şentop, Cumhurbaşkanı geçici aday listesine hukuki itiraz arıyor ise Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na yaptığım 28/03/2023 tarih ve 170799 tarihli itirazımı inceleyebilir."

Değerli okurlarım,

Çağdaş Avukatlar Grubunun 415 üyesi tarafından imzalanan açıklama da özetle şöyle:

"Tüm tepkilere karşın AKP-MHP ittifakı 21.03.2023 tarihinde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3'üncü kez adaylığı için YSK'ya resmi başvuruda bulunmuştur.

Anayasanın 101. maddesine göre; Erdoğan, 2007 değişikliğinden sonra, 2014 ve 2018 yıllarında 2 kez cumhurbaşkanı seçildiğinden, üçüncü defa aday olamaz.

Anayasanın 11. Maddesi şöyledir;

- "Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır"

Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü kuralına,

- Başta YSK olmak üzere tüm yetkililerin ve siyasilerin uyması mutlaktır.

Anayasanın açık hükümlerine rağmen, hukuk dışı yorumlar yapılarak, üçüncü defa adaylık başvurusunda bulunulması Anayasanın sözüne ve amacına açıkça aykırıdır."

Değerli okurlarım ve YSK üyeleri,

Türkiye Cumhuriyet Devleti;

- Ya demokrasi ile yönetilecek,

- Ya diktatörlük ile yönetilecek…

Oy sizin, karar sizin…