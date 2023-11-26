Yeni diziler sürpriz yapacak mı?

Televizyon ekranlarında bir süredir tanıtımları yayınlanan yeni dizilerin yayın tarihleri belli oldu.

atv’nin Altın Kafes dizisi, ilk bölümüyle 3 Aralık Pazar akşamı başlıyor. Teşkilat, Yargı, Kirli Sepeti ve MasterChef All Star gibi güçlü yapımlar karşısında işi hiç de kolay değil.

Show TV’nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım da 4 Aralık Pazartesi ekran yolculuğuna çıkıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Ömer, Safir ve Bambaşka Biri’nin yayında olduğu bir günde nasıl bir reyting alacak? Merakla bekliyorum. Yine kanalın Sandık Kokusu dizisi, 6 Aralık Çarşamba günü izleyici karşısına çıkacak. Bakalım, Kuruluş Osman, Şahane Hayatım ve Dilek Taşı’nın arasından sıyrılıp zirveye oturabilecek mi?

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Diyalogsuz aşk filmi olur mu?

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Dünyanın ilk diyalogsuz aşk filmi ‘Birkaç Mısraymış Meğer’i geçen gün Pendik’teki Pendorya AVM’de bulunan sinemada filmi yazan ve yöneten Hüsamettin Elçi ile birlikte izledim. Dünya ve Türk Sineması açısından oldukça önemli olan filmi seyredeceklerin mutlaka kendilerinden bir şeyler bulacağına inanıyorum.

2 gencin yaşadıkları duygu dolu platonik bir aşk hikâyesini anlatan film, Bursa ve İstanbul’da çekilmiş. 1 saat 15 dakika sürüyor. Başrolde yer alan Şermin Güven ve Seyit Taha Elçi, sinemaseverleri kendilerine çekecek duyguları çok iyi yansıtmışlar.

Filmdeki şarkılar, severek dinlediğim Ayhan Aşan’ın eşsiz yorumuyla hayat bulmuş. Müziklerin sahnelere uyumu harika. Bir şiir dizesinden başlayan, dillerin sustuğu, gözlerin konuştuğu 35 yıllık hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Hüsamettin Elçi’nin de şiirleriyle renk kattığı filmi gidin, izleyin, izlettirin. Kesinlikle pişman olmayacaksınız ama yanınıza mendil ya da peçete almayı sakın unutmayın!

Bazılarınızın ‘Yahu, diyalogsuz aşk filmi olur mu?’ dediğini duyar gibiyim. ‘Birkaç Mısraymış Meğer’i izleyince olabileceğini göreceksiniz. Emeği geçenleri kutluyorum.

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10. yılda 7. albümü çıkardılar

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Özer Arkun, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün tarafından kurulan Rubato, son yılların en dikkat çeken gruplarından birisi olarak müzik yolculuğunu sürdürüyor.

Her albümlerinde müzikal çeşitlilikleri ile adından söz ettiren Rubato, kuruluşlarının 10. yılında 7. albümleri ‘5’ ile sevenlerinin karşısına çıktı. Yeni bestelere ve özenle seçtikleri cover’lara kattıkları yeni ruh ile farkını ortaya koyan grup, hem albümleriyle hem de performanslarıyla dinleyicilerinin duygularına, dertlerine, eğlencelerine ortak oluyor.

10 şarkıdan oluşan ve Bayhan Müzik etiketiyle yayınlanan albümde ben en çok ‘Yanılmışım’, ‘Ummadığım Anda’, ‘İçimdeki Duman’, ‘Kadınım’ ve ‘Hikâye’ şarkılarını beğendim.