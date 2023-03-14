﻿Yüksek Seçim Kurulu ve başvuru dilekçesi

2. dönemini 14 Mayıs 2023'te tamamlayacak Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıyım" diyerek 3'üncü kez adaylık başvurusu yapmaya hazırlanıyor.

Devlet Bahçeli, "Aday belli, karar net" diye Erdoğan'ı aday gösteriyor.

Ancak Anayasa hiç de öyle demiyor.

Yüksek Seçim Kurulu üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar.

Muhalefet partileri tarafından;

-2,5 milyon mühürsüz ve geçersiz oyu, kanuna aykırı şekilde geçerli sayan 11 YSK üyesi hakkında hiçbir hukuki işlem başlatılmadı.

-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini, yalan dolan başvurular üzerine iptal eden 11 YSK üyesi hakkında hiçbir hukuki işlem başlatılmadı.

-Yasaları çiğnedikleri için haklarında Yargıtay ve Danıştay'a suç duyurusunda bulunulmadı.

Sadece benim yazmam yeterli değil ki.

Anayasayı ve yasaları çiğneyen herkesten hesap sorulmalı.

Sadece muhalefet de değil, Sivil Toplum Kuruluşları, meslek odaları, sendikalar ve hatta bireyler de harekete geçmeli.

Değerli okurlarım,

Eğer Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu'na 14 Mayıs'ta yapılacak seçim için Cumhurbaşkanı adayı olarak başvurursa hepimiz ayrı ayrı ıslak imzalı yazılı dilekçelerle itiraz etmeliyiz.

Sizlere kolaylık olsun diye bir örnek dilekçeyi sunuyorum:

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T.C. Yüksek Seçim Kurulu'na

ANKARA

Tarih: (Erdoğan'ın YSK'ya başvurması sonrası)

Konu: Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına itirazımdır

Sayın Yüksek Seçim Kurulu Üyeleri,

Sn. Cumhurbaşkanının 10.03.2023 tarihli ve 2023/121 sayılı kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiş olup, anılan karar Resmî Gazete'nin 10.03.2023 tarihli ve 32128 Mükerrer sayılı nüshasında yayımlandı ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için başvurular başladı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı başvurusu Anayasa'mıza aykırıdır.

2014 ve 2018 yıllarında Sn. Erdoğan 2 kez üst üste halk tarafından Cumhurbaşkanı seçildi.

Anayasamızın ilgili bölümü özetle şöyledir:

İKİNCİ BÖLÜM

Yürütme

1. Cumhurbaşkanı

A. Adaylık ve seçimi

Madde 101 - (Değişik: 21/1/2017-6771/7 Md.)

Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir.

Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.

Sayın Başkan, değerli üyeler,

101. maddenin 2'nci fıkra hükmü anayasamıza 2007 yılında yapılan anayasa değişikliği ile girmiş, 2010 ve 2017 anayasa değişikliklerinde aynen korunmuştur.

Sn. Cumhurbaşkanının 10.03.2023 tarihli ve 2023/121 sayılı kararının anayasal dayanağı ise 116'ncı maddesi aynen şöyle hükme bağlanmaktadır:

H. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi

Madde 116 - (Değişik: 21/1/2017-6771/11 Md.)

Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.

Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve Cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni Meclisin ve Cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam eder.

Bu şekilde seçilen Meclis ve Cumhurbaşkanının görev süreleri de beş yıldır.

Sayın Başkan, değerli üyeler,

2 kez cumhurbaşkanı seçilen kişi için bir istisnai hüküm 116'ncı maddenin 3'üncü fıkrasında yer almaktadır.

Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi, "Seçimlerin yenilenmesi" kararını 360 oy ile alsaydı Sn. Erdoğan 3'üncü kez aday olabilirdi.

Ancak,

Seçimlerin yenilenmesi kararı Cumhurbaşkanının 10.03.2023 tarihli ve 2023/121 sayılı kararı ile alındı.

Anayasanın 116'ncı maddesinin 2'nci fıkrasına göre;

-Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a 3'üncü kez aday olma imkanı anayasada verilmemektedir.

Sayın Başkan, değerli üyeler,

Türkiye Cumhuriyeti Devletimizde tüm kurum ve kuruluşlar Anayasa ve yasalara uymak mecburiyetindeler.

SONUÇ VE TALEP:

Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın 3'üncü kez Cumhurbaşkanı seçilmek için yaptığı başvuru anayasamıza aykırıdır.

Sn. Erdoğan'ın başvurusunun reddedilmesi için gereğini arz ederim.

Ad Soyadı:

T.C. No:

İmza

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Değerli okurlarım,

Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin onurlu vatandaşları olarak;

Ucube Tek Adam Rejiminden kurtulmak için,

Tam demokrasi için hepimiz görevimizi yapmalıyız…