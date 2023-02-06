﻿Yüzlerce Cumhurbaşkanı Yardımcısı atanabilir

12 Kasım 2022 günkü yazımda, "Yarın yazımın devamında anayasanın diğer maddelerinin değerlendirmesi var mı? Evet…" demiştim.

Okurum M. Şefik Balkanlı anımsattı ki teşekkür edip okurlarımdan özür dileyerek bugün tamamlıyorum.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dedi ki;

-"Ya Erdoğan'ı anayasaya uyduracağız ya anayasayı Erdoğan'a uyduracağız…"

AKP ve MHP hukukçuları Recep Tayyip Erdoğan için öyle bir anayasa uydurdular ki dünya hukuk sisteminde eşi benzeri yok…

Erdoğan için uydurulan anayasanın bazı hükümlerine bakalım:

C. And içmesi

Madde 103: Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aşağıdaki şekilde and içer:

-"Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine and içerim."

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 84 milyon vatandaşın huzurunda Anayasaya bağlı kalacağına "namusum ve şerefim üzerine and içerim" diye yemin etti ancak:

-Anayasa'nın 101/2 fıkrasını çiğnemek için, "3. kez adayım" diyor.

-Anayasa'nın 116/3 fıkrası ile Meclis'in seçimlerin yenilenmesi kararı alması ile 3. kez aday olabileceğini biliyor ama Meclis'te 360'yı bulamayacağını görerek Meclis'ten kaçıyor.

-Anayasa'nın 116/2 fıkrası ile cumhurbaşkanı yetkisi ile seçimlerin yenilenmesi kararı alacağını söylüyor ama bu maddeye göre aday olamayacağını biliyor. Ama anayasayı çiğnemesi için Yüksek Seçim Kurulu'na sığınıyor.

"Tarafsızlık" andı içti ancak;

-AKP Genel Başkanı oldu ve asla tarafsız kalmadı…

"Laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağım" diye and içti

-5 Şubat 1937'de 1924 Anayasaya giren "Laiklik" ilkesini umursamadı.

-2008'de Anayasa Mahkemesi'nin, "AKP laiklik karşıtı odak" kararıyla partisini hükümlü hale getirdi.

-Bu karara ve anayasanın laiklik ilkesine rağmen şimdi de "Türban" için anayasayı değiştirmek amacıyla yasa teklifini Meclis'e verdi.

Anayasanın "Yürütme" bölümünde yer alan "Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri" bölümünde 104'üncü maddenin 8'inci fıkrası şöyle:

-"Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir…"

Kaç yardımcı?

10, 100, 1000… Yani sınırsız sayıda cumhurbaşkanı yardımcısı atanabilir…

Erdoğan bu hükmü unutmuş olacak ki şöyle diyor:

-"Cumhurbaşkanlığını 6 kaptan yönetecekmiş…"

Bu hükmü anayasaya Bahçeli ile siz koydunuz Erdoğan.

13. Cumhurbaşkanı ister 5 ister 15 cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir.

Yoksa bu hükmü unuttun mu Erdoğan?

"Milletin huzur ve refahı" için diye and içtin ancak;

-Milleti açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşamaya mahkûm ettin Erdoğan…

"Adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma…" diye and içtin ancak;

-Adalet kavramı sadece partinin adında kaldı. İnsan haklarını ve temel hürriyetleri 20 yıldır ayaklar altına aldın.

-Hukuki değil siyasi yargı kararları ile Ergenekon, Balyoz, Askerî Casusluk, Şike davalarının savcısı oldun. Osman Kavala, Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu ile özgür gazetecileri mahkûm ettirdin…

İşte bu nedenlerle;

-Tek Adam Rejimi diyorum.

-Ucube Rejim diyorum.

-Demokrasimize darbe diyorum.

-Türkiye'nin beka sorunu diyorum.

-Behemehâl parlamenter rejim diyorum.

Değerli okurlarım,

Twitter takipçim Niyazi Sele önceki gün şu paylaşımı yaptı:

-"Yarın Gazi Üniversitesi'nde İletişim Başkanlığı İletişim Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı var. Ama iş bulamadığım için param yok ve köyden çıkamıyorum. Sınava girecek adaylara şimdiden başarılar dilerim. Sınav giriş belgesini de hatıra olarak saklayacağım."

Erdoğan'ı ve Fahrettin Altun'u da etiketlemiş.

Sele'yi dün aradım. Arayan soran olmadığını öğrenerek otobüs parası göndermek için IBAN numarası istedim ama şu yanıt geldi:

-"Allah razı olsun. Sivas'ın Gürün ilçesinin köyündeyim. 4 senelik Reklamcılık mezunuyum. Ama maalesef iş başvurularım reddedildiği için köyden çıkamıyorum. Mümkün değil yetişemem…"

Çok üzüldüm çok…