Galatasaray'dan ayrıldı Süper Lig ekibine imza attı

Galatasaray ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirdi. Aurier, Carlos Vinicius transferlerini resmen duyuran Sarı-Kırmızılılar, sol bek pozisyonu için de Derrick Köhn'ü İstanbul'a getirdi. Bu gelişmenin ardından Galatasaray'da ayrılık haberi geldi.

Kazımcan Karataş'ın sezon sonuna kadar Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'ne kiralandığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır."

21 yaşındaki Kazımcan Karataş bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 8 maça çıkarken, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 4 maçta süre aldı.